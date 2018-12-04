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Siyah çarşaf giyen bir erkek rastgele etrafa ateş açtı! Özel harekat bölgeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 00:19 | Son Güncelleme

Fatih Çarşamba'da, siyah çarşaf giyen bir erkek, bağırarak havaya ateş açtı. O sırada yoldan geçen izinli bir gece bekçisi olaya müdahale etti. Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgan bekçiye doğru ateş ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Siyah çarşaf giyen bir erkek rastgele etrafa ateş açtı! Özel harekat bölgeye sevk edildi

Olay, Fatih'in Atikali Mahallesi'nde bulunan Kovacı Camii Sokağı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde siyah çarşaf bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir erkek, Kovacı Cami Sokağı'nda bağırarak koşturmaya başladı. İzinli olan ve o sırada söz konusu yerden geçen bir gece bekçisi, saldırganı görünce olaya müdahale etti.

BEKÇİYE ATEŞ ETTİ

Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgana 'dur' ihtarında bulunan bekçi, saldırganın kendisine ateş etmesi üzerine silahını ateşledi. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan bir otomobil kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma çalışması yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)


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