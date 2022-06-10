Siyah çarşaflı ve şapkalı saldırganlar dehşet saçtı! Eve girip kurşun yağdırdılar: 1 ölü 1 yaralı

Adana'daki silahlı saldırı, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz biri siyah çarşaflı, diğeri ise şapkalı olduğu öne sürülen iki kişi, müstakil evin zilin çaldı.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kapı açılır açılmaz şüpheliler ateş ederek içeri girdi. Saldırganlar evde bulunan Yusuf Gencer ile Hilal Ş.'ye tabanca ile defalarca ateş açtı.

Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gencer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ameliyata alınan Hilal Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gencer'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SALDIRININ ARDINDAN KAÇTILAR

Saldırının ardından ise şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi. Kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA-İHA)



