Siyah çift, Philedelphia’daki barışçıl protestolar sırasında evlendi

Yeni evli çift, düğün çıkışında protestocu grup tarafından tezahüratlarla karşılaşınca protestolara katılmaya karar verdiler. Gösterilerin ortasında el ele duran çiftin videosu sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı. Philedelphia basının haberine göre, yeni evli çift George Floyd için adelet talep eden kalabalık protestocu grupla birlikte belediye binasına doğru yürüdü.

The power of love on so many levels #BlackLivesMattter #phillyprotest pic.twitter.com/b5ox0QcnIz