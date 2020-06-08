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  4. Siyah çift, Philedelphia’daki barışçıl protestolar sırasında evlendi

Siyah çift, Philedelphia’daki barışçıl protestolar sırasında evlendi

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2020 13:13 | Son Güncelleme

Black Lives Matter sloganıyla dünyanın dört bir yanında devam eden protestolardan gelen bazı görüntüler yürekleri ısıtıyor. Evlendikten sonra büyüdükleri şehirde devam eden barışçıl protestolara gelinlik ve damatlıkla katılan çift de, bunlardan biri.

Siyah çift, Philedelphia’daki barışçıl protestolar sırasında evlendi

Yeni evli çift, düğün çıkışında protestocu grup tarafından tezahüratlarla karşılaşınca protestolara katılmaya karar verdiler. Gösterilerin ortasında el ele duran çiftin videosu sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı. Philedelphia basının haberine göre, yeni evli çift George Floyd için adelet talep eden kalabalık protestocu grupla birlikte belediye binasına doğru yürüdü.

Kerry ve Michael’in videosu Twitter’da hukuk profesörü Rachel Lopez tarafından “Sevginin gücü her yerde” notuyla paylaşıldı. Video beş milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Birçok insan da yeni evlilere sosyal medyadan tebrik mesajları gönderdi.
Gelen tebrik mesajları arasında “Sevginin ve gelecek umudunun ne güzel bir ifadesi. Sevgi ve mutluluk baskın bir güçle yayılıyor. Çok güzel bir an ve çok güzel bir çift” yazılı bir yorum bulunuyor.

Kerry ve Michael’ın tarihi bir anın parçası olduğunu söyleyen bir diğer tebrik mesajında ise “16 yıl ileri saralım, çocukları tarih dersinde 2020 BLM protestolarının dönüştürücü etkilerini inceleyecekler” sözleri yer aldı. Kerry ve Michael, New Jersey’de gerçekleşecek büyük bir düğün planlamıştı. Oluşturdukları balayı fonu ile, yakınlarının hediyeleri kabul etmek için açtıkları web sitesinde ise “İhtiyacımız olan her şeyle dolu bir eve sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu yüzden lütfen katkıda bulunabileceğiniz istek listesine göz atmanın tadını çıkarın” notu yer alıyordu.

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