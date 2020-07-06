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Siyah Erkek Hakkında Sahte Şikayet Yapan Kadına Suçlama

06.07.2020 23:57 | Son Güncelleme

New York’taki Central Park’ta köpeğini gezdirirken tasma takması konusunda kendisini uyaran siyah bir erkeği, hayatını tehdit ettiği şeklinde sahte beyanla polise şikayet eden beyaz kadın hakkında kabahatler kanunu kapsamında resmen suçlama yöneltildi

Siyah Erkek Hakkında Sahte Şikayet Yapan Kadına Suçlama

New York’taki Central Park’ta köpeğini gezdirirken tasma takması konusunda kendisini uyaran siyah bir erkeği, hayatını tehdit ettiği şeklinde sahte beyanla polise şikayet eden beyaz kadın hakkında kabahatler kanunu kapsamında resmen suçlama yöneltildi.

Manhattan Bölge Savcısı, 41 yaşındaki Amy Cooper’ın sahte suçlamayı yaptığı 15 Mayıs’taki olay anının yansıdığı kamera görüntülerinin de değerlendirilmesiyle hakkında A sınıfı kabahat suçlaması yapıldığını bildirdi.

A’dan D’ye kadar sınıflandırılan kabahatler kanununda en ciddi kabahat olarak değerlendirilen A sınıfı kabahat suçlaması 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor.

Manhattan Bölge Hakimi Cyrus Vance Jr, Cooper’ın 14 Ekim’de hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

Olay, ABD’de ırkçılık ve siyahların gördüğü kötü muameleyle ilgili tartışmaları körüklemişti.

Olay, siyah Amerikalı George Floyd’un Minneapolis eyaletinde beyaz bir polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesinden de birkaç saat önce yaşanmıştı.

Floyd’un ölümü ABD’de birçok eyalete ve kente yayılan büyük protesto gösterilerine neden oldu. Gösteriler birçok yerde hala devam ediyor.

Kuş gözlemcisi, siyah erkek Christian Cooper ve köpeğini gezdiren Amy Cooper, 25 Mayıs sabahı Central Park’ın Ramble olarak bilinen bölgesinde karşılaşmıştı.

Christian Cooper, kadından köpeğine tasma takmasını istemiş, ancak kadın bunu reddetmişti. Christian Cooper köpeğe ödül maması vermek isteyince de kadın 911’i arayarak siyah bir erkeğin kendisini tehdit ettiği şikayetinde bulunmuştu.

Amy Cooper’dan parkın köpeklerin tasmasız dolaşmasına izin verilen bir bölgesine gitmesini ya da köpeğine tasma takmasını isteyen Christian Cooper, karşı tarafın tepkisini cep telefonuyla görüntülemişti.

Videoda kadının suçlamaları sırasında Christian Cooper’ın sakinliğini ve mesafesini koruduğu görülmüştü.

Amy Cooper, ‘‘911’i arayarak onlara siyah Amerikalı bir adamın hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim’’ demişti.

Christian Cooper’ın ‘‘Lütfen polisi ara’’ demesinin üzerine polisi arayan kadın, ‘‘Burada siyah Amerikalı bir erkek var, ben Central Park’tayım. Beni videoya kaydediyor, beni ve köpeğimi tehdit ediyor. Lütfen hemen polisi gönderin!’’ diyerek telefonda şikayette bulunmuştu.

Polis olay yerine gittiğinde hem Christian Cooper hem de Amy Cooper olay yerinden ayrılmıştı.

Olayın ardından suçladığı Christian Cooper ile tesadüfen aynı soyadına sahip Amy Cooper işinden kovulmuş ve suçladığı Christian Cooper’dan özür dileyen bir mektup yayınlamak zorunda kalmıştı.

New York eyalet meclisi üyeleri, bu olaydan yola çıkarak Haziran ayında medeni haklar kanunu kapsamında biri hakkında geçmişi, ırkı ve milliyetinden kaynaklanan nedensiz şikayetlerle polisin aranmasını cezalandırmayı kolaylaştıran bir kanun tasarısını geçirmişti.

Yeni yasa New York Valisi Andrew Cuomo tarafından geçen ay imzalanmıştı.

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