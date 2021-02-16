Siyah Erkek Hakkında Sahte Şikayet Yapan Kadının Davası Düştü

Geçen yıl New York’ta Central Park’ta siyah bir kişiyi kendisini tehdit etmekle suçlayan beyaz Amerikalı kadına karşı açılan davada suçlamalar düştü.

Ekim ayında yaşanan olayda beyaz Amerikalı Amy Cooper, Central Park’ta köpeğini yürüyüşe çıkardığında, parkta siyah Amerikalı kuş gözlemcisi Christian Cooper ile karşılaştı. Christian Cooper’ın, Amy Cooper’ı köpeğinin tasmasını takması konusunda uyarmasının ardından beyaz Amerikalı kadının, “Polisi arayacağım. Onlara siyah Amerikalı bir adamın beni hayatımla tehdit ettiğini söyleyeceğim” dediği anlar Christian Cooper’ın cep telefonuyla kayda aldığı videoya yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan ve çok sayıda kişinin izlediği video, ülkedeki ırkçılık tartışmalarının daha da büyümesine neden oldu.

Amy Cooper’ın ‘kötü davranış’ suçuyla yargılandığı davada suçların düşmesiyle ilgili olarak savcı Robert Barnes Twitter üzerinden açıklama yaptı. Barnes, davadaki suçlamaların “kapsamlı ve dürüst bir soruşturma” sonucunda düşürüldüğünü savundu.