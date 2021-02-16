HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Siyah Erkek Hakkında Sahte Şikayet Yapan Kadının Davası Düştü

Siyah Erkek Hakkında Sahte Şikayet Yapan Kadının Davası Düştü

16.02.2021 23:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siyah Erkek Hakkında Sahte Şikayet Yapan Kadının Davası Düştü

Geçen yıl New York’ta Central Park’ta siyah bir kişiyi kendisini tehdit etmekle suçlayan beyaz Amerikalı kadına karşı açılan davada suçlamalar düştü

Geçen yıl New York’ta Central Park’ta siyah bir kişiyi kendisini tehdit etmekle suçlayan beyaz Amerikalı kadına karşı açılan davada suçlamalar düştü.

Ekim ayında yaşanan olayda beyaz Amerikalı Amy Cooper, Central Park’ta köpeğini yürüyüşe çıkardığında, parkta siyah Amerikalı kuş gözlemcisi Christian Cooper ile karşılaştı. Christian Cooper’ın, Amy Cooper’ı köpeğinin tasmasını takması konusunda uyarmasının ardından beyaz Amerikalı kadının, “Polisi arayacağım. Onlara siyah Amerikalı bir adamın beni hayatımla tehdit ettiğini söyleyeceğim” dediği anlar Christian Cooper’ın cep telefonuyla kayda aldığı videoya yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan ve çok sayıda kişinin izlediği video, ülkedeki ırkçılık tartışmalarının daha da büyümesine neden oldu.

Amy Cooper’ın ‘kötü davranış’ suçuyla yargılandığı davada suçların düşmesiyle ilgili olarak savcı Robert Barnes Twitter üzerinden açıklama yaptı. Barnes, davadaki suçlamaların “kapsamlı ve dürüst bir soruşturma” sonucunda düşürüldüğünü savundu.

Manhattan Bölge Savcısı Yardıcısı Joan Illuzzi-Orbon da ilk kez ‘kötü davranış’ suçuyla yargılananlar için hapis cezası yerine terapi programları gibi alternatif yöntemlere sıklıkla başvurulduğunu belirtti.

New York Post gazetesine göre Illuzzi, Amy Cooper’ın “davranışlarında ilerleme kaydetmeye yönelik” beş seanslık bir terapi programını tamamlamasının ardından hakimin savcıların davanın düşürülmesi talebini kabul ettiğini söyledi.

Sosyal medyada yayınlanmasının bir gün sonrasında 30 milyonun üzerinde kişi tarafından fazla izlenen video, beyaz Amerikalılar’ın emniyeti arayarak siyah Amerikalılar’la ilgili asılsız ihbarda bulunduğu diğer olayları da yeniden gündeme taşıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Yunanistan’da kar fırtınası: 3 ölü!Yunanistan’da kar fırtınası: 3 ölü!
39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

En Çok Okunan Haberler

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı! Doktordan haber alınamıyor

Uludağ'da kayıp doktor alarmı!

Son Dakika: İtalya’da Etna Yanardağı’nda şiddetli patlama

İtalya’da Etna Yanardağı’nda şiddetli patlama

Yunanistan’da kar fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’da kar fırtınası: 3 ölü!

Avustralya'yı sarsan skandal: Parlamentoda kadın çalışana tecavüz edildi

Avustralya Parlamentosunda kadın çalışana tecavüz edildi

AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli

Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.