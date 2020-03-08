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Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra ilk kez görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca en son 2017'de, Adana Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen siyah flamingonun 3 yıl sonra yine Adana'da görüldüğü açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bu yıl dünyada dahi çok az rastlanan siyah flamingoya ikinci kez ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Türkiye'de 3 yıl sonra ilk kez görüldü!

Açıklamada, siyah flamingo ile ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Flamingo, sığ sularda yaşayan, eğri ve uzun boyunlu, beyaz kırmızı tonlarda tüylere sahip bir su kuşu türü. Tüylerindeki kırmızı-rosa renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişiyor. Çok az karotin içeren besinler aldıklarında tüyleri daha beyaz oluyor. Vücutlarındaki genetik bozukluktan dolayı siyah ya da koyu kahverengi olan flamingolar, dünya üzerinde bugüne kadar çok az görülmüş durumda. Flamingonun siyah olması da melanism yani 'siyah renklenme' olarak biliniyor. Hayvanların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi, başka bir deyişle bolca melaninle (siyah pigmentle) depolanması olayıdır. Yüksek melaninli bir hayvan, kendi türünün yaygın renginin aksine tamamen siyah renkte olabiliyor."
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye siyah flamingo

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