HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Siyah Genci Vuran Memur ve Emniyet Müdürü İstifa Etti

Siyah Genci Vuran Memur ve Emniyet Müdürü İstifa Etti

14.04.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minnesota eyaletinde 20 yaşında siyah bir genci silahla vurarak ölümüne yol açan Brooklyn Center polis memuru Kim Potter ve emniyet müdürü Tim Gannon istifa etti.

Siyah Genci Vuran Memur ve Emniyet Müdürü İstifa Etti

Minnesota eyaletinde 20 yaşında siyah bir genci silahla vurarak ölümüne yol açan Brooklyn Center polis memuru Kim Potter ve emniyet müdürü Tim Gannon istifa etti.

Daunte Wright’ın Pazar günü polis tarafından aracının ruhsat süresi dolduğu gerekçesiyle trafikte durdurulmasının ardından hayatını kaybetmesi 30 bin kişinin yaşadığı kasabada protesto gösterilerine neden oldu. Yakındaki Minneapolis kentindeyse geçen yıl Mayıs ayında siyah Amerikalı George Floyd’u öldürmekle suçlanan beyaz polis Derek Chauvin’in yargılandığı mahkeme devam ediyor.

Belediye başkanı Mike Elliot’un, Wright’ın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada Wright’ın akrabaları da Minneapolis’te Chauvin’in yargılandığı mahkeme binası yakınında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Elliott, Potter’ın istifasını henüz kabul etmediğini belirterek polis memurunun görevden alınabilmesi için açık kapı bıraktı. İstifanın sükuneti sağlamasını umduğunu belirten yetkili “Topluma bu durumu ciddiye aldığımız mesajını veriyoruz” diye konuştu.

Potter’ın kovulması emekli maaşını etkileyecek ve benzer bir görevde bulunmasının önüne geçecek.

Emniyet müdürü Gannon, Pazartesi yaptığı açıklamada Wright’ın araç ruhsatının süresi dolduğu gerekçesiyle durdurulduğunu, daha sonra polisin hakkındaki tutuklama emrini fark ettiğini, memur ve Wright arasında arbede yaşandığını ve bu sırada polisin yanlışlıkla şok tabancası yerine gerçek tabancasını çektiğini bildirmişti.

Eski Başkan Barack Obama ve Michelle Obama da bir açıklama yayınlayarak tam kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

Belediye Başkanı Elliott, Minnesota Valisi Tim Valz’den soruşturmayı eyalet başsavcısı Keith Ellison’un yürütmesini isteyeceğini belirtti. Ellison aynı zamanda Chauvin davasında da benzer şekilde yetkilendirilmişti. Keith Ellison geçmişte ABD Temsilciler Meclisi’nde görev yapan ilk Müslüman üyeydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
İtalyan La Stampa gazetesi: Von der Leyen, Michel tarafından aşağılanmış hissediyorİtalyan La Stampa gazetesi: Von der Leyen, Michel tarafından aşağılanmış hissediyor
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.