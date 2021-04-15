Siyah Genci Vuran Polis Adam Öldürmekten Yargılanacak

Wright, Pazar günü, arabasının ruhsat süresi dolduğu gerekçesiyle polis tarafından durdurulduktan sonra vurulmuştu. Hakkında yakalama emri olduğu anlaşılan Wright ve Potter arasında arbede yaşanmış, Potter, kelepçelemek üzereyken arabasına dönen Wright’ı arbede sırasında yanlışlıkla şok tabancası yerine silahıyla vurmuştu.

Brooklyn Center polis merkezinde görev yapan Kim Potter, Salı günü istifa etmişti. Çarşamba günü 20 yaşındaki Daunte Wright'ı vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Potter, Hennepin ilçesi hapishanesinde tutulacak.

Polis tarafından paylaşılan videoda Potter'ın "Kahretsin, onu vurdum" diye bağırdığı duyuluyor.

Potter'ın istifa kararının ardından, Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon da Salı günü istifasını sunmuştu.

Minnesota yasalarına göre Potter'ın ikinci derece adam öldürmekten mahkum edilmesi için savcılar, olayda “ağır ihmal” olduğunu ve Wright'a karşı eylemlerinde "mantıksız bir risk" aldığını göstermek zorunda. Potter’ın en fazla 10 yıl hapis ve 20.000 dolar para cezası alması öngörülüyor.

Wright'ın ailesini temsil eden avukat Benjamin Crump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, savcıların getirdiği suçlamanın doğru yönde bir adım olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını ve Amerika’nın kapsamlı bir polis reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Crump, "Bölge savcısının Daunte için adalet peşinde olduğunu takdir etsek de, hiçbir mahkumiyet Wright ailesine sevdiklerini geri veremez. Bu bir tesadüf değildi. Bu kasıtlı, tasarlanmış ve yasadışı bir güç kullanımıydı’’ diye konuştu.

Crump, "Siyahların araba kullanması ölüm cezasıyla sonuçlanmaya devam ediyor’’ dedi.