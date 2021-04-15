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  4. Siyah Genci Vuran Polis Adam Öldürmekten Yargılanacak

Siyah Genci Vuran Polis Adam Öldürmekten Yargılanacak

15.04.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rutin trafik kontrolu sırasında siyah Amerikalı Daunte Wright’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 26 yıllık polis memuru Kim Potter ikinci derede adam öldürme suçundan yargılanacak

Siyah Genci Vuran Polis Adam Öldürmekten Yargılanacak

Rutin trafik kontrolu sırasında siyah Amerikalı Daunte Wright’ı öldüren polis memuru Kim Potter tutuklandı. 26 yıllık polis memuru ikinci derece adam öldürme suçundan yargılanacak.

Brooklyn Center polis merkezinde görev yapan Kim Potter, Salı günü istifa etmişti. Çarşamba günü 20 yaşındaki Daunte Wright'ı vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Potter, Hennepin ilçesi hapishanesinde tutulacak.

Hennepin, aynı zamanda 11 ay önce polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd’ın ölümüne ilişkin davanın da görüldüğü ilçe.

Washington İlçe Savcılığı’nın da Potter hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Washington İlçe Savcısı Pete Orput'a henüz ulaşılamazken, Potter'ın avukatı Earl Grey de açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Wright, Pazar günü, arabasının ruhsat süresi dolduğu gerekçesiyle polis tarafından durdurulduktan sonra vurulmuştu. Hakkında yakalama emri olduğu anlaşılan Wright ve Potter arasında arbede yaşanmış, Potter, kelepçelemek üzereyken arabasına dönen Wright’ı arbede sırasında yanlışlıkla şok tabancası yerine silahıyla vurmuştu.

Polis tarafından paylaşılan videoda Potter'ın "Kahretsin, onu vurdum" diye bağırdığı duyuluyor.

Potter'ın istifa kararının ardından, Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon da Salı günü istifasını sunmuştu.

Minnesota yasalarına göre Potter'ın ikinci derece adam öldürmekten mahkum edilmesi için savcılar, olayda “ağır ihmal” olduğunu ve Wright'a karşı eylemlerinde "mantıksız bir risk" aldığını göstermek zorunda. Potter’ın en fazla 10 yıl hapis ve 20.000 dolar para cezası alması öngörülüyor.

Wright'ın ailesini temsil eden avukat Benjamin Crump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, savcıların getirdiği suçlamanın doğru yönde bir adım olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını ve Amerika’nın kapsamlı bir polis reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Crump, "Bölge savcısının Daunte için adalet peşinde olduğunu takdir etsek de, hiçbir mahkumiyet Wright ailesine sevdiklerini geri veremez. Bu bir tesadüf değildi. Bu kasıtlı, tasarlanmış ve yasadışı bir güç kullanımıydı’’ diye konuştu.

Crump, "Siyahların araba kullanması ölüm cezasıyla sonuçlanmaya devam ediyor’’ dedi.

Sivil hak savunucularına göre, bu silahlı saldırı, küçük trafik ihlalleri nedeniyle isteğe bağlı araç durdurma gibi yasal haklara sahip polis memurlarının ırksal önyargılarıyla hareket ettikleri yönündeki eleştirileri de tekrar gündeme taşıdı.

Ayrıca, olay, polis memurları tarafından şok tabancası kullanımıyla ilgili olası sorunlara da dikkat çekti. Bazı uzmanlar, eğitim ve silah tasarımıyla ilgili sorunların devam ettiğini söylüyor.

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