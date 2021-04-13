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‘‘Siyah Gencin Kazara Vurulduğu Sanılıyor’’

13.04.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minnesota eyaletinde 20 yaşındaki bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, silahın ‘‘kazara ateşlendiğini’’ ve polis memurunun müdahale için yanlışlıkla şok tabancası yerine gerçek tabancasını çektiğini söyledi

‘‘Siyah Gencin Kazara Vurulduğu Sanılıyor’’

Minnesota eyaletinin Minneapolis kenti yakınında 20 yaşındaki bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, silahın ‘‘kazara ateşlendiğini’’ ve polis memurunun müdahale için yanlışlıkla şok tabancası yerine gerçek tabancasını çektiğini söyledi.

Pazartesi günü polis tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında yayınlanan video görüntülerde Wright ve polis memuru arasında arbede yaşandığı görüldü. Daha sonra Wright arabasına döndü ve bir polis memurunun ‘‘şok silahı, şok silahı’’ diye bağırdığı görüldü. Polis memurları öldürücü silahlardan önce şok tabancası kullanmaları için eğitiliyor. Gannon daha sonra memurun Wright’a el tabancasından bir mermi sıktığını söyledi.

Gannon soruşturmanın erken safhasında olduğunu kaydetti.

Wright’ı vuran polisin kimliğiyse açıklanmadı. Gannon yalnızca polisin ‘‘çok kıdemli bir memur’’ olduğunu söyledi.

Brooklyn Park Belediye Başkanı Mike Elliot ise uzaklaştırma alan memurun kovulması gerektiğini kaydetti.

Biden’dan göstericilere çağrı

Başkan Joe Biden, Minnesota’daki yetkililerle 20 yaşındaki bir siyah Amerikalı’nın vurularak öldürülmesi konusunda görüştüğünü bildirdi. Biden federal hükümet kaynaklarının bölgede sükuneti sağlamak üzüre bulunduklarını ekledi.

Pazar günü Minneapolis'in banliyölerinden Brooklyn Center'da 20 yaşındaki siyah Daunte Wrigh polis tarafından trafikte durdurulmuş ve vurularak öldürülmüştü.

Biden göstericilere barışçı eylem düzenleme çağrısı yaptı ve olayın tam kapsamlı bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Biden, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada olanların çok üzücü olduğunu ancak soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiğini kaydetti.

Biden, ‘‘Yağmanın ve şiddetin mazereti olmaz. Yalnızca barışçı gösteriler anlaşılabilir’’ dedi.

Olayın ardından Brooklyn Center’da düzenlenen protesto eylemlerinde polis kalabalığa gözyaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Eylemler, George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in Pazartesi günkü duruşmasının yapılacağı mahkeme binasına sadece 16 kilometre uzaklıkta düzenlenmişti.

Polis, Wright’ın aracının ruhsat süresi dolduğu için durdurulduğunu belirtmişti.

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