‘‘Siyah Gencin Kazara Vurulduğu Sanılıyor’’

Minnesota eyaletinin Minneapolis kenti yakınında 20 yaşındaki bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, silahın ‘‘kazara ateşlendiğini’’ ve polis memurunun müdahale için yanlışlıkla şok tabancası yerine gerçek tabancasını çektiğini söyledi.

Pazartesi günü polis tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında yayınlanan video görüntülerde Wright ve polis memuru arasında arbede yaşandığı görüldü. Daha sonra Wright arabasına döndü ve bir polis memurunun ‘‘şok silahı, şok silahı’’ diye bağırdığı görüldü. Polis memurları öldürücü silahlardan önce şok tabancası kullanmaları için eğitiliyor. Gannon daha sonra memurun Wright’a el tabancasından bir mermi sıktığını söyledi.

Gannon soruşturmanın erken safhasında olduğunu kaydetti.

Wright’ı vuran polisin kimliğiyse açıklanmadı. Gannon yalnızca polisin ‘‘çok kıdemli bir memur’’ olduğunu söyledi.

Brooklyn Park Belediye Başkanı Mike Elliot ise uzaklaştırma alan memurun kovulması gerektiğini kaydetti.