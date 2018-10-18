"Siyah inci"ye hayat veriyor

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılıp takı başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan ve yaygın rengi nedeniyle "siyah inci" olarak bilinen 10 bin yıllık volkanik cam obsidyen, ustası İbrahim Nar'ın elinde adeta hayat buluyor.

Kentin Sarıkamış ilçesi ve çevresindeki arazide zengin yatakları olan obsidyen, kahverengi, siyah, yeşil renkte olabiliyor. Obsidyen taşı, hediyelik eşyanın yanında son yıllarda sağlık merkezlerinde ve spalarda günün stresinden arınmak için veya fizik tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor.

10 bin yıl önce lavların hızla soğumasıyla oluşan obsidyen, İbrahim Usta'nın hünerli ellerinde birbirinden güzel takı ve ürünlere dönüşüyor.

Sarıkamış'ta obsidyen işleme ustası olan 48 yaşındaki İbrahim Nar'ın elinde sanata dönüşen ve yaygın rengi sebebiyle "siyah inci" olarak bilinen obsidyenden yapılan takı ve tespih gibi çeşitli ürünler yoğun ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Mescitli mevkisinde obsidyen taşları toplayan Nar, atölyesinde bunları temizliyor. Temizlenen obsidyen işlem göreceği ürüne göre kesilerek Nar'ın elinde hayat buluyor.