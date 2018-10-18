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"Siyah inci"ye hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılan siyah, yeşil ve koyu kahve gibi renkleriyle başta takı olmak üzere birçok sektörde kullanılan 10 bin yıllık volkanik cam obsidyen, taş işleme ustası İbrahim Nar'ın elinde hayat buluyor - Obsidyen işleme ustası İbrahim Nar: - "Biz obsidyene pırlanta, siyah inci diyoruz. Bu kadar kıymetli ve tarihsel geçmişi olan volkanik hazinenin Sarıkamış’ta oluşu ve bunun değerlendirilmesi bize nasip oldu" - "Doğada insanların ayaklarıyla itip kaktığı bir malzemeyi onların yüzüğüne taş, kulağına küpe, eline tespih yapıp beğenilerine sunuyoruz, bu çok güzel bir çalışma"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılıp takı başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan ve yaygın rengi nedeniyle "siyah inci" olarak bilinen 10 bin yıllık volkanik cam obsidyen, ustası İbrahim Nar'ın elinde adeta hayat buluyor.

Kentin Sarıkamış ilçesi ve çevresindeki arazide zengin yatakları olan obsidyen, kahverengi, siyah, yeşil renkte olabiliyor. Obsidyen taşı, hediyelik eşyanın yanında son yıllarda sağlık merkezlerinde ve spalarda günün stresinden arınmak için veya fizik tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor.

10 bin yıl önce lavların hızla soğumasıyla oluşan obsidyen, İbrahim Usta'nın hünerli ellerinde birbirinden güzel takı ve ürünlere dönüşüyor.

Sarıkamış'ta obsidyen işleme ustası olan 48 yaşındaki İbrahim Nar'ın elinde sanata dönüşen ve yaygın rengi sebebiyle "siyah inci" olarak bilinen obsidyenden yapılan takı ve tespih gibi çeşitli ürünler yoğun ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Mescitli mevkisinde obsidyen taşları toplayan Nar, atölyesinde bunları temizliyor. Temizlenen obsidyen işlem göreceği ürüne göre kesilerek Nar'ın elinde hayat buluyor.

Obsidyen taşı işleme ustası İbrahim Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Sarıkamış'ta çıkarılan obsidyenin yüksek derecede kristal olması nedeniyle çok kaliteli olduğunu vurgulayan Nar, "Biz obsidyene pırlanta, siyah inci diyoruz. Bu kadar kıymetli ve tarihsel geçmişi olan volkanik hazinenin Sarıkamış’ta oluşu ve bunun değerlendirilmesi bize nasip oldu." diye konuştu.

- "Türkiye'deki obsidyen yataklarının yüzde 70'i Sarıkamış'ta"

Nar, Sarıkamış'ta Allahuekber dağları ile çevresindeki volkanik dağların patlaması ve aniden soğuması üzerine zengin obsidyen rezervlerinin oluştuğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin obsidyen yataklarının yüzde 70'i Sarıkamış'ta bulunuyor." dedi.

Obsidyenin Sarıkamış için çok değerli olduğunu anlatan Nar, "Sarıkamış bu konuda çok şanslı. Bu taş endüstriyel alanlarda farklı çalışmalar yapılırsa buradaki vatandaşlara büyük ekmek kapısı olur. Biz doğada insanların ayaklarıyla itip kaktığı bir malzemeyi onların yüzüğüne taş, kulağına küpe, eline tespih yapıp beğenilerine sunuyoruz, bu çok güzel bir çalışma." dedi.

Nar, kendisine ait atölyede obsidyen taşını gümüşle birleştirerek yeni tasarımlar yapıp ürünlerin değerini yükseltmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bayanların bütün takılarını obsidyenle gümüşü birleştirerek yapıyorum. Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500'e yakın spa merkezi var. Volkanik cam obsidyen ısıyı muhafaza ettiği için bu spa merkezlerinde spa taşı olarak en çok tercih edilen, birinci sınıf malzeme. Erkeklerin olmazsa olmaz dediği tespih imalatı da yapıyorum." şeklinde konuştu.

Obsidyeni özenle işlediğini vurgulayan Nar, şunları kaydetti:

"Bu madenden ilçemizdeki şehitleri anma törenlerinde kullanılan plaket, magnet, anahtarlık hazırlıyoruz. Farklı alanlarda üretim yapılabilmek için sürekli araştırıyoruz. Amacımız obsidyeni hak ettiği yere taşımak. Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistlerden çok olumlu tepki alıyorum. Ayrıca 500 bayana açtığımız kurslarda eğitim verdim. İnşallah onlar da ilerleyen süreçte bu işten kazanç sağlar."

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Kars obsidyen Sarıkamış

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