Siyah Jacob Blake’in Vurulmasında Beyaz Polis Memuru Aklandı

ABD’de ikinci dalga ırkçılık karşıtı eylemlerine yol açan Jacob Blake olayına ilişkin davada beyaz polis memuru aklandı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta siyah Jacob Blake, beyaz polis memuru Rusten Sheskey tarafından sırtından vurulmuş, ağır yaralanan Jacob Blake hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polisin aile içi bir olaya müdahale için gittiği olay yerinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olay sırasında beyaz polis memuru Sheskey’nin siyah Jacob Blake’e sırtından yakın mesafeden yedi kez ateş açtığı görülmüş, dört kurşunun isabet ettiği Blake’in belinden aşağısı felç olmuştu.

Yetkililer olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, Jacob Blake’in arabasının içinde bıçak olduğunu söylemişti. Savcı Graveley de polis memuru Sheskey’nin kendisini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Blake’in avukatı Ben Crump ise, üç çocuğunun gözleri önünde vurulan müvekkilinin o sırada iki kadın arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi.

Jacob Blake’in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada karara tepki gösterildi, “yalnızca Jacob Blake ve ailesinin değil adalet isteyen toplum için de kararın hayal kırıklığı olduğu” belirtildi.