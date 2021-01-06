HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Siyah Jacob Blake’in Vurulmasında Beyaz Polis Memuru Aklandı

Siyah Jacob Blake’in Vurulmasında Beyaz Polis Memuru Aklandı

06.01.2021 01:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siyah Jacob Blake’in Vurulmasında Beyaz Polis Memuru Aklandı

ABD’de ikinci dalga ırkçılık karşıtı eylemlerine yol açan Jacob Blake olayına ilişkin davada beyaz polis memuru aklandı

ABD’de ikinci dalga ırkçılık karşıtı eylemlerine yol açan Jacob Blake olayına ilişkin davada beyaz polis memuru aklandı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta siyah Jacob Blake, beyaz polis memuru Rusten Sheskey tarafından sırtından vurulmuş, ağır yaralanan Jacob Blake hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polisin aile içi bir olaya müdahale için gittiği olay yerinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olay sırasında beyaz polis memuru Sheskey’nin siyah Jacob Blake’e sırtından yakın mesafeden yedi kez ateş açtığı görülmüş, dört kurşunun isabet ettiği Blake’in belinden aşağısı felç olmuştu.

Yetkililer olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, Jacob Blake’in arabasının içinde bıçak olduğunu söylemişti. Savcı Graveley de polis memuru Sheskey’nin kendisini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Blake’in avukatı Ben Crump ise, üç çocuğunun gözleri önünde vurulan müvekkilinin o sırada iki kadın arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi.

Jacob Blake’in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada karara tepki gösterildi, “yalnızca Jacob Blake ve ailesinin değil adalet isteyen toplum için de kararın hayal kırıklığı olduğu” belirtildi.

Kenosha Bölgesi Savcısı Michael Graveley’nin polis memuru Sheskey’ye herhangi bir suçlama getirmeme kararının yeni gösterileri tetikleyebileceği belirtiliyor.

Kenosha’daki gösterilerde ateş açan Kyle Rittenhouse suçlamaları reddetti

Jacob Blake’in yaralandığı olay, ABD’de George Floyd gösterilerinin ardından ırkçılık karşıtı gösterilerin düzenlenmesine yol açmıştı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde düzenlenen gösteriler sırasında 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse kalabalığa ateş açmış, olayda iki kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi de yaralanmıştı. Yargılandığı dönemde 18 yaşına giren Rittenhouse hakkında birinci dereceden cinayet suçlaması dahil olmak üzere beş ayrı suçlama getirilmişti.

Salı günü Kenosha’da görülen duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Kyle Rittenhouse kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
AB liderleri aşı dağıtımını görüşecekAB liderleri aşı dağıtımını görüşecek
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?

En Çok Okunan Haberler

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

DSÖ, Kovid-19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini duyurdu

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Almanya'da kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya'dan flaş karar: 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Filipinler'de hostes küvette ölü bulunmuştu! 11 kişiye cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Ülkeyi sarsan olayda yeni gelişme: 11 kişiye cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.