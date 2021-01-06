Siyah Jacob Blake’in Vurulmasında Beyaz Polis Memuru Aklandı

ABD’de ikinci dalga ırkçılık karşıtı eylemlerine yol açan Jacob Blake olayına ilişkin davada beyaz polis memuru aklandı.
Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta siyah Jacob Blake, beyaz polis memuru Rusten Sheskey tarafından sırtından vurulmuş, ağır yaralanan Jacob Blake hastanede tedavi altına alınmıştı.
Polisin aile içi bir olaya müdahale için gittiği olay yerinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olay sırasında beyaz polis memuru Sheskey’nin siyah Jacob Blake’e sırtından yakın mesafeden yedi kez ateş açtığı görülmüş, dört kurşunun isabet ettiği Blake’in belinden aşağısı felç olmuştu.
Yetkililer olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, Jacob Blake’in arabasının içinde bıçak olduğunu söylemişti. Savcı Graveley de polis memuru Sheskey’nin kendisini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.
Blake’in avukatı Ben Crump ise, üç çocuğunun gözleri önünde vurulan müvekkilinin o sırada iki kadın arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi.
Jacob Blake’in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada karara tepki gösterildi, “yalnızca Jacob Blake ve ailesinin değil adalet isteyen toplum için de kararın hayal kırıklığı olduğu” belirtildi.
Kenosha Bölgesi Savcısı Michael Graveley’nin polis memuru Sheskey’ye herhangi bir suçlama getirmeme kararının yeni gösterileri tetikleyebileceği belirtiliyor.
Kenosha’daki gösterilerde ateş açan Kyle Rittenhouse suçlamaları reddetti
Jacob Blake’in yaralandığı olay, ABD’de George Floyd gösterilerinin ardından ırkçılık karşıtı gösterilerin düzenlenmesine yol açmıştı.
Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde düzenlenen gösteriler sırasında 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse kalabalığa ateş açmış, olayda iki kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi de yaralanmıştı. Yargılandığı dönemde 18 yaşına giren Rittenhouse hakkında birinci dereceden cinayet suçlaması dahil olmak üzere beş ayrı suçlama getirilmişti.
Salı günü Kenosha’da görülen duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Kyle Rittenhouse kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.