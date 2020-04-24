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Siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Vietnam'da öldürülen siyah kedilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) çare diye pişirilen etinin macun haline getirilerek tüketildiği öne sürüldü.

Siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası

The No To Dog Meat (Köpek Etine Hayır) Vakfından yapılan açıklamada Vietnam'da siyah kedilerin, koronavirüse çare oldukları gerekçesiyle kaynatılıp macun haline getirildiği belirtildi.

Köpek ve kedi eti ticaretine karşı mücadele eden vakıftan yapılan açıklamada ülkede siyah kedilerin öldürüldüğü, derilerinin soyulduğu, güneşte kurutulduktan sonra kaynatıldığı belirtilerek, bu işlemlerden sonra elde edilen macun kıvamına yakın sıvının koronavirüse çare olduğu gerekçesiyle insanlar tarafından tüketildiği öne sürüldü.

Bu işlemin genelde başkent Hanoi'de yapıldığı ve elde edilen sıvının internettende satıldığı ifade edildi.

Vakfın kurucusu Julia de Cadenet, dünyada insanların Kovid-19 salgınından korktuğunu belirterek, bu hastalığa "çare" kisvesi altında savunmasız hayvanların öldürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Julia de Cadenet, köpek, kedi ve egzotik hayvan eti tüketiminin Vietnam'da hala çok yaygın olduğunu ifade etti.

Vaka sayısının 268 olduğu belirtilen Vietnam'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs siyah kedi Vietnam

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