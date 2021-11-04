Siyah noktalardan tamamen kurtulabilirsiniz! Siyah nokta oluşumunu önlemek için...

Siyah noktalar cildinizde burun, çene ve alın bölgesinde sıklıkla karşılaşabileceğiniz cilt sorunlarından biri. Pek çok sebebe bağlı olarak görülebilen siyah noktalardan kurtulmak ise her zaman kolay olmayabilir. Siyah noktaların oluşumunu engellemek ve var olan siyah noktalardan kurtulmak için dikkat edebileceğiniz durumlar bulunuyor. İşte siyah noktalardan doğal yöntemlerle kurtulmak ve yeniden oluşmalarını engellemek için yapabilecekleriniz...

SİYAH NOKTALARI ENGELLEYEN İPUÇLARI

Cildinizi düzenli olarak doğru ürünlerle temizlemelisiniz.

Stresten uzak ve sağlıklı bir yaşam stili belirlemelisiniz.

Makyaj sonrasında cilt bakımınızı mutlaka gerçekleştirmelisiniz.

Leke oluşumunu engelleyen E ve C vitamini içeren ürünleri kullanmalısınız.

Cildinizin ölü deriden arınması için düzenli olarak peeling yapmalısınız.

Su bazlı güneş koruyucu ve kremleri kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

YUMURTA AKI MASKESİ

Cildinizi güzelce temizleyin. Gözeneklerinizin iyice açılması için buhar banyosu yapın.

Bir yumurtanın akı ile bir yemek kaşığı toz şekeri iyice karıştırın.

Karışımı göz çevreniz hariç bütün yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin.

Kuruma işlemi sonrası şeker taneleriyle peeling yapın. Ardından yüzünüzü yıkayın.

Haftada bir kez düzenli olarak uygulayın.

ZERDEÇAL VE NANE MASKESİ

Bir su bardağı suyu kaynatıp içine birkaç tutam taze nane atın.

Bu sudan bir yemek kaşığını alarak başka bir kapta toz zerdeçal ekleyin.

Macun kıvamını aldıktan sonra temizlediğiniz cildinize uygulayın.

20-25 dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Naneli suyun kalanını pamuk yardımıyla tonik olarak cildinize sürün.

LİMON VE BAL MASKESİ

Yarım limon suyu ile bir tatlı kaşığı balı karıştırın.

Karışımı temizlediğiniz cildinizde siyah noktaların yoğun olduğu bölgeye sürün.

15-20 dakika sonra cildinizi soğuk suyla yıkayarak durulayın.

LİMON VE KARBONAT MASKESİ