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Siyah noktalardan tamamen kurtulabilirsiniz! Siyah nokta oluşumunu önlemek için...

04.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah noktalar, çok yaygın cilt sorunlarından biri. Çevresel faktörler, cilde doğru bakımı uygulamamak ve yağlı cilt yapısı gibi pek çok sebeple açılan gözeneklerde zamanla biriken kirlerin siyah noktaya dönmesi, daha sonra sivilce ve lekelenme gibi sorunları da doğurabilir. Siyah noktalarla savaşırken evinizde uygulayabileceğiniz doğal tarifleri ve alabileceğiniz önlemleri sizler için derledik.

Siyah noktalardan tamamen kurtulabilirsiniz! Siyah nokta oluşumunu önlemek için...

Siyah noktalar cildinizde burun, çene ve alın bölgesinde sıklıkla karşılaşabileceğiniz cilt sorunlarından biri. Pek çok sebebe bağlı olarak görülebilen siyah noktalardan kurtulmak ise her zaman kolay olmayabilir. Siyah noktaların oluşumunu engellemek ve var olan siyah noktalardan kurtulmak için dikkat edebileceğiniz durumlar bulunuyor. İşte siyah noktalardan doğal yöntemlerle kurtulmak ve yeniden oluşmalarını engellemek için yapabilecekleriniz...

SİYAH NOKTALARI ENGELLEYEN İPUÇLARI

  • Cildinizi düzenli olarak doğru ürünlerle temizlemelisiniz.

  • Stresten uzak ve sağlıklı bir yaşam stili belirlemelisiniz.

  • Makyaj sonrasında cilt bakımınızı mutlaka gerçekleştirmelisiniz.

  • Leke oluşumunu engelleyen E ve C vitamini içeren ürünleri kullanmalısınız.

  • Cildinizin ölü deriden arınması için düzenli olarak peeling yapmalısınız.

  • Su bazlı güneş koruyucu ve kremleri kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

YUMURTA AKI MASKESİ

  • Cildinizi güzelce temizleyin. Gözeneklerinizin iyice açılması için buhar banyosu yapın.

  • Bir yumurtanın akı ile bir yemek kaşığı toz şekeri iyice karıştırın.

  • Karışımı göz çevreniz hariç bütün yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin.

  • Kuruma işlemi sonrası şeker taneleriyle peeling yapın. Ardından yüzünüzü yıkayın.

  • Haftada bir kez düzenli olarak uygulayın.

ZERDEÇAL VE NANE MASKESİ

  • Bir su bardağı suyu kaynatıp içine birkaç tutam taze nane atın.

  • Bu sudan bir yemek kaşığını alarak başka bir kapta toz zerdeçal ekleyin.

  • Macun kıvamını aldıktan sonra temizlediğiniz cildinize uygulayın.

  • 20-25 dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

  • Naneli suyun kalanını pamuk yardımıyla tonik olarak cildinize sürün.

LİMON VE BAL MASKESİ

  • Yarım limon suyu ile bir tatlı kaşığı balı karıştırın.

  • Karışımı temizlediğiniz cildinizde siyah noktaların yoğun olduğu bölgeye sürün.

  • 15-20 dakika sonra cildinizi soğuk suyla yıkayarak durulayın.

LİMON VE KARBONAT MASKESİ

  • Bir yemek kaşığı karbonata macun kıvamı alana kadar limon suyu ekleyin.

  • Macun kıvamına gelen karışımı önceden temizlediğiniz cildinize masaj yaparak uygulayın.

  • Hafta bir ya da iki kez uygulayabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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