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Siyah olduğu için mahallede tek başına yürümeye korkuyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Çok satan kitaplar yazan ve TEDx konuşmacısı olan, iki çocuk babası Shola Richards, yanına kızını veya köpeğini almadan yalnız başına dışarı çıktığında yaşadığı ölüm korkusunu bir Facebook postunda anlattı. Richards’ın postu, viral oldu.

Siyah olduğu için mahallede tek başına yürümeye korkuyor!

Kapak fotoğrafı: Shola Richards/Facebook

Amerika’da başlayıp dünyanın birçok yerine yayılan siyahlara yönelik ırkçılık karşıtı protestolar sürerken, siyahların yaşadığı zorluklar da daha sık duyulmaya başlandı. Shola Richard yalnız yürümesi durumunda ten rengi, boyu ve atletik vücudu nedeniyle komşularının gözünde tehdit olarak algılanabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.

İşte Shola Richards’ın kendi sözleriyle hikayesi;

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"Günde iki kez köpeğim Ace ve kızlarımla birlikte mahallede yürüyüş yapıyorum. Biliyorum kayda değer değil gibi görünüyor; ama itiraf etmem gereken bazı şeyler var."

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"Kızlarım veya köpeğim olmadan yürüyüş yaparken ölüm korkusu yaşıyorum. Doğrusu, dört yıldır bu evde yaşıyorum ve hiçbir zaman tek başıma yürümedim (Muhtemelen yürümeyeceğim). Elbette bazılarınız olayı dramatize ettiğimi veya “ırk bahanesi öne sürdüğümü” düşünebilirsiniz. Ama benim yaşadığım gerçeklik bu değil. "

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"Kızımın elini tutarak veya köpeğimle sokakta yürürken ben, evde eğitim krizine mola vermiş, sevgi dolu ve hayvan sever bir babayım."

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"Ama onlar yanımda yokken, bazı beyazların gözünde bir tehdide dönüşüyorum. İki çocuk sahibi, sevgi dolu bir baba yerine, ne yazık ki bazı insanlar atletik yapılı maske takmış siyah bir erkeğin ait olmadığı sokaklarda yürüdüğünü düşünebiliyor (Oysa, ben mahallesinde yürüyüş yapmak isteyen biriyim). Hedef olma korkusuyla dışarıda yürüyemediğimi hissetmek yorucu ve kaygı verici."

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"Eğer buna şaşırdıysanız, şaşırmayın. Irkçılığın önemli bir şey olmadığına gerçekten inanan çok sayıda insanın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Beyaz üstünlüğü, politik doğruculuk için uydurulmuş bir fantezidir. Evet, George Floyd, Christian Cooper, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor ve onlardan önceki sayısız örneğe rağmen bazı insanlar bunu anlayacakmış gibi görünmüyor."

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"Sizle paylaşmak istediğim bazı noktalar var:

2) 1) Beyaz ayrıcalığına sahip olmak, hayatınızın zor olmadığı anlamına gelmez. Bu sadece, yaşamınızdaki zorluklara ten renginizin eklenmediği anlamına gelir. Bu durumda, polisin sizi çevirebileceğini aklınızdan hiç geçirmezsiniz (daha kötüsü, öldürebileceğini) Bunun, birçok siyah insanın sahip olmadığı bir ayrıcalık olduğunu bilin."

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"2) Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganına “All Lives Matter (herkesin hayatı önemlidir) diye cevap vermek şiddetli bir duyarsızlık ve budalalıktır. Siyahların hayatı önemli olana dek, herkesin hayatı önemsenmiş sayılmaz."

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"3) Irkçılık gerçektir. Lütfen, bunun Trump taraftarı insanlarla sınırlı olduğu düşüncesine kendinizi kaptırmayın. Amy Cooper’ın da kanıtladığı gibi, ırkçılık liberal Amerika’da da başka herhangi bir yerde olduğu kadar yaygın."

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"4) Irkçılık gerçekken, tersine ırkçılık değildir. Lütfen bu terimi artık kullanmayın."

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"5) Irkçılığın iyileşebilmesinde beyaz arkadaşlar kesinlikle kritik. Eğer beyazsanız ve bunu okuyorsanız bu insanlardan biri olmayı umursadığınızı ümit ediyorum. Lütfen ses çıkarmaya devam edin (arkadaşlarınız veya aileniz size göz devirse de). Çünkü sesiniz her zamankinden daha önemli."

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"6) Eğer beyazsanız ve hala sessiz kalmayı tercih ediyorsanız söyleyeceklerinizi duymak istemiyorum. Yaşanan zulüm sesinizi çıkarmayı sağlamayacaksa, ne sağlayacak? Ayrıca şu da sorulmaya değer, neden benimle arkadaşsınız? Eğer öldürülmeme veya incitilmeme karşı harekete geçme niyetiniz yoksa, beni umursadığınıza inanmam çok zor. "

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"Bense 8 yaşındaki kızımın elini tutarak, onun beni şiddetten koruması umuduyla sokaklarda yürümeyi sürdüreceğim. Kulağa çağdışı geldiğini biliyorum, ama bu bizim hergün içinde yaşadığımız dünya. "

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"Bu post patladı. Tüm nazik sözleriniz beni derinden etkiledi. İyi niyetiniz, dostlğunuzun gücünü artırdı. Posta yaptığınız yorumlar, insanlığa duyduğum güveni güçlendirdi ve bu yüzden çok minnettarım. Yapılacak çok işimiz var ve yanınızda durup bunları yapmak için hazırım."

Richards’a göre, insanlar okuduklarına şaşırmamalı. Richards’ın Facebook’tan yaptığı çıkış birçok insanın dikkatini çekti ve post 494 bin etkleşim aldı, 596 binden fazla kez paylaşıldı.

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Richards’a göre, insanlar okuduklarına şaşırmamalı. Richards’ın Facebook’tan yaptığı çıkış birçok insanın dikkatini çekti ve post 494 bin etkleşim aldı, 596 binden fazla kez paylaşıldı.

Shola Richards, yaşananlara duyduğu kızgınlık nedeniyle Facebook postunu yazdığını belirterek “Son zamanlarda Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Christian Cooper ve George Floyd’un hikayeleri duygusal olarak beni kırdı. Siyah bir erkek olarak bu hikayeleri tekrar ve tekrar duymak binlerce kağıt kesiği ile ölmek gibi hissettiriyor. Açıkçası ruhumu parçalanmış hissettim, yemek yiyemedim ve gözüme uyku girmedi. Bu sırada belirgin şekilde kilo kaybettim” dedi.

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