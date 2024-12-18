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Siyah pirincin besin değeri kaç? Siyah pirinç kilo aldırır mı? Siyah pirinç kalorisi ve besin değeri

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
10.12.2024 19:57
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Siyah pirinç, Asya mutfağında uzun yıllardır kullanılan yasak pirinç veya imparator pirinci olarak bilinir. Siyah pirinç, antioksidan, lif ve protein açısından zengin bir pirinç türüdür. 100 gram pişmiş hâli 145 kalori içerir. Tok tutucu etkisiyle kilo kontrolüne yardımcı olur ancak fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açabilir. Peki, siyah pirincin besin değeri kaç?

Siyah pirincin besin değeri kaç? Siyah pirinç kilo aldırır mı? Siyah pirinç kalorisi ve besin değeri

Antioksidan ve lif açısından zengin olan siyah pirinç, koyu rengini antosiyanin pigmentinden alır ve besleyici özellikleriyle öne çıkar. 100 gram pişmiş siyah pirinç, yaklaşık 145 kalori, 3.5 gram protein ve 30 gram karbonhidrat içerir. Düşük glisemik indeksi sayesinde uzun süre tok tutarak kilo kontrolüne destek olabilir ancak ölçüsüz tüketimi fazla kalori alımına neden olarak kilo artışına yol açabilir.

Siyah pirinç kaç kalori?

Siyah pirinç, hem besleyici hem de düşük kalorili bir tahıl seçeneği olarak sağlıklı beslenmede sıkça tercih edilir. 100 gram pişmiş siyah pirinç, yaklaşık 145 kalori içerir ve bu kalorinin büyük kısmı kompleks karbonhidratlardan gelir. Aynı miktarda 3.5 gram protein ve 1 gram yağ bulunur ayrıca lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve uzun süre tok tutar. Siyah pirinç, antioksidanlar açısından zengindir ve bağışıklığı güçlendiren iltihap karşıtı özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle sağlıklı yaşamı destekleyen bir besin olarak öne çıkar.

Düşük glisemik indeksli yapısı sayesinde kan şekerini dengede tutan siyah pirinç, kilo kontrolü amacıyla diyetlerde rahatlıkla yer alabilir. Ancak porsiyon miktarına dikkat edilmediğinde içerdiği karbonhidratlar nedeniyle aşırı tüketimi fazla kalori alımına yol açabilir. Dengeli bir diyetle tüketildiğinde kilo aldırma riskini minimize eder ve enerji verici etkisiyle aktif bir yaşam tarzını destekler.

Siyah pirincin besin değeri kaç?

Siyah pirinç, 100 gram pişmiş hâliyle yaklaşık 145 kalori, 3.5 gram protein, 1 gram yağ ve 30 gram karbonhidrat içerir. Lif açısından zengin olup sindirimi destekler ve uzun süre tok tutar. Aynı zamanda demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi önemli besin öğeleriyle vücudu besler. Antosiyanin içeriğiyle güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Siyah pirinç kilo aldırır mı?

Bu sorunun cevabı, porsiyon miktarına bağlıdır. Aşırı tüketildiğinde fazla kalori alımına yol açabilir. Ancak ölçülü tüketildiğinde lif ve antioksidan açısından zengin yapısı sayesinde sağlıklı bir alternatif sunar.

Anahtar Kelimeler:
Pirinç
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