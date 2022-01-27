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"Siyah siyah deri parçaları vardı" Huzurevinde korkunç olay! Banyo sonrası...

27.01.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’deki bir huzurevinde meydana gelen korkunç olayla ilgili iddialar kan dondurdu. Güzelbahçe'deki yaşlı bakım evinde kalan Fatma Uraz’ın vücudunda, banyo yaptırıldıktan sonra yanıklar oluştu. Uraz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızının şikayeti üzerine 2 huzurevi çalışanına 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamaya bugün başlanırken söz alan Uraz’ın kızı şikayetçi olduğunu söyleyerek “Banyodan sonra böyle olduğunu belirttiler. Siyah siyah deri parçaları vardı." dedi.

"Siyah siyah deri parçaları vardı" Huzurevinde korkunç olay! Banyo sonrası...

Akılalmaz olay, 16 Eylül 2018 tarihinde özel bir yaşlı bakım evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Uraz (86), Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57) tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklıklar ve deride soyulma meydana geldi. Çalışanlar Uraz'a merhem sürerken, daha sonra kızarıklıkları fark eden yakınları Uraz'ı hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de hayatını kaybetti. Bunun üzerine Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İki çalışan, Uraz'ın yanık sebebiyle değil, nadir görülen pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü ve vücutlarındaki izlerin de buna bağlı geliştiğini savundu. Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda Uraz'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, iki tutuksuz sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye tutuksuz sanıklar Nesrin Ö. ve Tuğçe A., Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ile avukatlar katıldı. Hakimin söz verdiği tutuksuz sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar, Uraz'ın hastalığı sebebiyle vücudundaki kızarıklıkların olduğunu, ölümden ise hastanenin sorumlu olduğunu savundu.

"SİYAH SİYAH DERİ PARÇALARI VARDI"

Sanıkların ardından söz verilen Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, "Olay günü annemin sırtı kahverengiydi. Sebebini sorduğumda banyodan sonra böyle olduğunu belirttiler. Siyah siyah deri parçaları vardı. 112'yi aradım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar yanık ünitesine kaldırılması gerektiğini söylediler. Zamanında müdahale edilmemiş. 6 saat bir tıbbi müdahale yapılmamış. Bu yüzden doktorlar annemin 6 litre su kaybettiğini söyledi. Şikayetçiyim" dedi.

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AVUKAT: YANIK SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yılmazer'in avukatı da Uraz'ın yanık sebebiyle yaşamını yitirdiğini, sanıkların iddia ettiği hastalığın görülmediğini ve olayı gizlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hakim, tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

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