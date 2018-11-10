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Siyah tema daha az şarj tüketiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

Google, Android uygulamalarında ve arayüzünde siyah tema için kolları sıvamış durumda. Peki, akıllı telefonlarda siyah tema seçeneği son kullanıcıya neler kazandırıyor?

Siyah tema daha az şarj tüketiyor!

Google, Android ile başlattığı materyal tasarım anlayışını geliştirmek için kolları sıvadı. Bildiğiniz gibi son dönemde uygulamalar karanlık tema seçeneği ile güncellenmeye başlamıştı. Geceleri hem göz sağlığı hem de batarya sağlığı için daha iyi olan karanlık tema seçeneği şimdi Android’in geneline yayılacak.

Google, geliştiriciler için düzenlediği etkinlikte, karanlık tema seçeneğinin neler kazandırdığının altını çizdi. Özellikle siyah renklerin yakılmadığı AMOLED / OLED ekrana sahip telefonlarda, karanlık tema gözle görünür bir fayda sağlıyor.

Google’ın örneğinden yola çıkacak olursak; YouTube uygulamasında videoyu durdurduğunuz zaman, normal modda yüzde 50 parlaklıkta 93 mA batarya tüketimi, karanlık modda ise 80 mA batarya tüketimi gerçekleşiyor.

Bu durum parlaklığı yüzde 100 yaptığımızda komple değişiyor. Aynı şartlar altında yüzde 100 parlaklıkta 239 mA enerji tüketilirken, karanlık temada bu enerji tüketim 96 mA oluyor. Yüzde 60’lık fark özellikle AMOLED / OLED ekrana sahip telefonlarda büyük fayda sağlıyor.

Pixel 3 ile iPhone 7‘yi kıyaslayan Google, karanlık temanın iPhone 7’nin arayüzüne göre yüzde 63 daha fazla enerji tasarrufu sunduğunu söylüyor. Ancak bu fark OLED ile LCD ekran arasında yapıldığından pek sağlıklı değil.

iPhone X ile OLED panele geçen Apple, henüz batarya tasarrufu için karanlık temayı iOS ekosistemine eklemedi. Uygulamalar her ne kadar karanlık tema için optimize olsa da, sistem arayüzünün beyaz olması batarya tüketimini bir hayli fazla etkiliyor.

macOS Mojave ile karanlık temaya geçiş yapan Apple’ın iOS 13 ile karanlık tema seçeneğini eklemesi bekleniyor. Android cephesinde ise bu opsiyon bazı Android telefon üreticileri tarafından kullanılıyor. Umarız karanlık tema ilerleyen yıllarda daha da yaygınlaşır.

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