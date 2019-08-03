Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polisin kovulması istendi

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Disiplin Kurulu, 2014'te siyahi Amerikalı Eric Garner'ın gözaltına alındığı sırada boğazını sıkarak ölümüne neden olan polis memuru Daniel Pantaleo'nun işten kovulmasını tavsiye etti.

ABD medyasında çıkan haberlerde, NYPD Disiplin Soruşturma Amiri Rosemarie Maldonado'nun hazırladığı raporda, Pantaleo'nun Garner'a karşı polis teşkilatı tarafından yasaklanan "boğaz sıkma" tekniğini kullandığı gerekçesiyle işine son verilmesini önerdiği belirtildi.

Daniel Pantaleo'nun Eric Garner'ın ölümündeki etkisi hakkındaki son kararı ise ay sonuna kadar NYPD Emniyet Müdürü James O'Neill'ın vereceği kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kararı "Hesap verilebilirlik ve adalete doğru atılan bir adım" diye tanımlayarak, "Bugün, 5 yıl aradan sonra ilk defa adalet sistemi çalışıyor. Umuyorum bu, Garner ailesine dava hakkında bir ferahlık ve huzur getirir." dedi.

New York'un en büyük polis sendikası Polis Yardımsever Derneği Başkanı Patrick J. Lynch ise kararı "siyasi delilik" olarak niteleyerek, Emniyet Müdürü O'Neill'ın Pantaleo'yu kovması durumunda teşkilatı "felç edeceği" uyarısında bulundu.