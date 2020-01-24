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Siyahi iklim aktivisti Davos'ta çekilen fotoğraftan çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:41 | Son Güncelleme

Siyahi iklim aktivisti Davos'ta çekilen fotoğraftan çıkarıldı

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Ugandalı siyahi iklim aktivisti Vanessa Nakate'yi Davos'ta çekilen bir fotoğraf karesinden çıkarttı.

Nakate, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin Davos kasabasında küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan bir gösteriye katıldığını söyledi.

AP'nin, iklim aktivistleri ile çektirdiği fotoğraf karesinden kendisini çıkardığını belirten Nakate, hayatında ilk defa "ırkçılık kelimesinin tanımını anladığını" ifade etti.

Nakate, AP'yi ırkçılıkla suçlayarak, "Bunu hak etmiyoruz. Afrika en az karbon yayıcı ama iklim krizi nedeniyle en çok etkilenen biziz. Sesimizi kesmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Olay sonrasında kendisini iyi hissetmediğini vurgulayan Nakate, "Bu, beni çok yaraladı. Bu, hayatım boyunca gördüğüm en kötü şey. Dünya, çok acımasız." değerlendirmesinde bulundu.

AP'den yapılan açıklamada ise söz konusu fotoğrafın yayından kaldırıldığı belirtilerek "art niyet olmadığı" ileri sürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AP fotoğraf servisi direktörü David Ake, "Fotoğrafçı kısıtlı süre içerisinde son derece hızlı şekilde fotoğrafı düzenliyordu ve arka planın uygun olmadığını düşünerek fotoğrafı kesti." savunmasında bulundu.

Söz konusu olay sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, iklim aktivistleri Nakate'ye desteklerini bildirdi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu aktararak, "Sana bunu yaptıkları için çok üzgünüm. Sen bunu hak edecek en son kişisin. Yaptıklarından dolayı sana çok minnettarız. Sevgi ve desteklerimizi gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Associated Press Davos iklim aktivisti Vanessa Nakate

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