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Siyahi Prude’un ölümüne yol açan polisler görevinden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

ABD’nin Rochester kentinde siyahi Daniel Prude’un gözaltına alındığı sırada kafasına poşet geçirilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmesine yol açan polis memurları görevinden uzaklaştırıldı.Siyahilere uyguladıkları şiddetle büyük tepki toplayan ve ülkedeki protestoların fitilini ateşleyen Amerikan polisi, Mart ayında gözaltı sırasında kafasına poşet geçirdiği siyahi Daniel Prude’un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

ABD’nin Rochester kentinde siyahi Daniel Prude’un gözaltına alındığı sırada kafasına poşet geçirilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmesine yol açan polis memurları görevinden uzaklaştırıldı.
Siyahilere uyguladıkları şiddetle büyük tepki toplayan ve ülkedeki protestoların fitilini ateşleyen Amerikan polisi, Mart ayında gözaltı sırasında kafasına poşet geçirdiği siyahi Daniel Prude’un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Dün kamuoyuna açıklanan ve yayınlanan görüntülerin yankıları sürüyor. Rochester Belediye Başkanı Lovelly Warren yaptığı açıklamada, "Prude’un ölümüne yol açan tüm olumsuzluklar için keder ve kendime öfkeyle doluyum" ifadelerini kullandı. "Sistemik ve yapısal ırkçılığın" Prude’un ölümüne neden olduğunu ancak Ağustos ayına kadar gözaltı sırasında yaşananları bilmediğini belirten Warren, söz konusu polislerin sorguya alındığını ve bu süreçte görevden alınmalarına karar verildiğini duyurdu. Kendisi de siyahi olan Warren, "Bugün söz konusu polis memurlarını görevden alıyorum ve Başsavcıya soruşturmasını tamamlaması için ısrar ediyorum" dedi.
New York Valisi Andrew Cuomo da davanın "olabildiğince çabuk" sonuçlandırılması çağrısında bulundu.
Prude’un başına geçirilen malzemenin gözaltına alınırken tükürme ve ısırmalara karşı kullanılan bir poşet olduğu da belirtildi.
Ne olmuştu?
New York eyaletine bağlı Rochester kentinde 23 Mart’ta yaşanan olayda ters kelepçeye rağmen polisin Prude’un kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde psikolojik problemleri olduğu açıklanan 41 yaşındaki Prude’un, caddede çıplak halde olduğu görülüyor. Polise direnmeden teslim olan Prude’un güçlük çıkarmadan yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği kameraya yansıyor. Bu sırada tükürmeye başladığı iddia edilen Prude’un kafasına Amerikan polisi poşet geçirerek kendisini yere doğru bastırıyor. Bir polis memurunun Prude’un kafasına iki eliyle bastırdığı sırada "tükürmeyi kes" dediği ifade edildi. Prude’un kıvranmayı bırakıp sessiz kaldıktan sonra bir polis memurunun da "Oldukça üşüyor" ifadelerini kullandığı belirtildi. Nefessiz kalan ve hastanede solunum cihazına bağlanan Prude, 30 Mart’ta hayatını kaybetti. Prude’un ölümü kayıtlara, "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları ve cinayet" olarak geçti.
New York eyaleti başsavcısı ise yaptığı açıklamada, Prude’un ölümünü "trajedi" olarak nitelendirmiş ve soruşturma başlatıldığını aktarmıştı.

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