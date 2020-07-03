Siyahlarla Beyazlar Arasındaki İstihdam Uçurumu Büyüyor

Çin’de Ocak ayında ortaya çıkan ve 210’dan fazla ülkeye yayılan Corona virüsü salgını ABD’nin rekor uzunluktaki ekonomik büyüme dönemini sona erdirmişti. Ekonomik büyüme dönemi ABD’de siyah ve Latin kökenli işçilerle kadınlar için daha fazla iş imkanlarını da beraberinde getirmişti.

Her iki grupta da işsizlik oranı Haziran ayında düşse de bu oran beyazlar arasında siyahlara göre daha hızlı düştü. Beyazların işsizlik oranı yüzde 2,3 düşerek yüzde 12,4’ten yüzde 10,1’e geriledi. Siyahlar arasında işsizlik oranıysa yüzde 1,4 azalarak yüzde 16,8’den yüzde 15,4’e indi.

ABD’de siyahların ve beyazların işsizlik oranı arasındaki fark Haziran ayında daha da artarak son beş yılın en yüksek seviyesine geldi.

Geçen Ağustos ayında siyah Amerikalı çalışanlar arasında işsizlik oranında yüzde 5,4 ile rekor düşüş görülmüş ve siyahlarla beyazlar arasındaki işsizlik oranı farkı yüzde 2’ye gerilemişti. Bu rakam Çalışma Bakanlığı’nın ırk temelli istihdam ölçümünü yenilediği 1972 yılından bu yana görülen en düşük fark olarak kayıtlara geçmişti.

Son açıklanan veriler ABD’de işsizlik oranının Haziran ayında düştüğünü ortaya koyuyor. Çalışma Bakanlığı’nın verileri ekonominin Haziran ayında rekor hızla istihdam yarattığını ortaya koyuyor.

Salgınının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla başta bar ve restoranlar olmak üzere bazı işyerleri yeniden faaliyete geçti.

Bu durum, Amerika'da özellikle güney ve güneybatıdaki eyaletlerde son günlerde Corona enfeksiyonu vakalarında artış kaydedilmesi ekonomik iyileşme için atılan adımları tehdit etse de pandeminin yol açtığı ekonomik resesyonun geride kalmış olabileceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın aylık istihdam raporuna göre tarım dışı sektörlerde Haziran ayında 4 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlandı. Bu, ABD hükümetinin aylık istihdam kaydı tutmaya başladığı 1939 yılından bu yana elde edilen en yüksek artış oldu. Bu sayı, yine tarım dışı sektörler için Mayıs ayında 2 milyon 699 bin olarak kaydedilmişti.

Reuters'ın anketine katılan iktisatçılar, Haziran ayındaki istihdam artışını 3 milyon olarak tahmin etmişti.

