HABER

Siyala-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 18:29 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala: - "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık"

TRABLUS/ Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine ilişkin, "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Siyala, burada yaptığı konuşmada, görüşmenin, Libya ve Türk halkını ilgilendiren önemli konuların konuşulması ve Libya'da gerek siyasi gerek güvenlik alanındaki gelişmelerinin Çavuşoğlu'na aktarılması noktasında önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki önemli konuları ele aldıklarını dile getiren Siyala, Türkiye'nin Libya'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı. Siyala, "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

Siyala, Tunus limanında içinde silah olduğu iddia edilen gemiye ilişkin başsavcılığın soruşturma başlattığını ve bugünkü görüşmelerde elde edilen bilgileri Türkiye ile karşılıklı olarak paylaşma ve ortak soruşturmanın yapılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Parasını ödedikleri ürünler için icra takibi başlatıldığı iddiasıyla eylem yaptılarParasını ödedikleri ürünler için icra takibi başlatıldığı iddiasıyla eylem yaptılar
Mumcular Barajı'nı besleyen derede kaçak su bendi bulunduMumcular Barajı'nı besleyen derede kaçak su bendi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Libya Türk Şirketleri Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

Yoğun bakımda dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.