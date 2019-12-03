Siyam ikizleri: Allah bu bedeni bize bahşetmiş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı. Programda konuşan İkizlerden Ayşe Tanrıkulu, "İnsanlar fiziğimize bakıyorlar. Keşke kalbimize bakılsa o olgunluğu, o merhameti görecekler. İkiz olmak, engelli olmak ayıp değil. Allah, bu bedeni bize bahşetmiş" dedi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen programa Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan da katıldı. Özkan ve Mahçiçek, salona girdikten sonra programa katılan engellilerle tek tek ilgilenip sohbet etti. Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi aslında insanın, toplumun önündeki en büyük engel insani olan hasletlerden uzaklaşmış olmamızdır. İnsanın aklıyla hareket etmesi, vicdanıyla hareket etmesi, insanın fıtratında var olan sevgiyi, muhabbeti, esas aldığımız zaman aslında ortada hiçbir engel kalmamaktadır" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, sık sık engellilerle bir araya gelme gayreti içinde olduklarını söyledi. Projeler hazırlarken her zaman engellileri dikkate aldıklarını ve onlar için özel merkezler de yaptıklarını kaydeden Mahçiçek, "Sizler için yaptığımız engelliler bakım evimiz yakın bir zamanda hizmete alınacak inşallah. Down sendromlu çocuklar için yaptığımız rehabilitasyon merkezimiz de yakın bir zamanda hizmete alınacak ve inşallah yeni bir projeyle otizmli çocuklarımız için de bir rehabilitasyon merkezi yapacağız" diye konuştu. AYŞE TANRIKULU: BİZ HEP SAVAŞMAYI TERCİH ETTİK Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans programı öğrencisi olan ancak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Senatosu'nun kararıyla özel öğrenci statüsünde KSÜ İlahiyat Fakültesi'nde eğitimlerine devam siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da bir konuşma yaptı. Ayşe Tanrıkulu, siyam ikizleri olarak Türkiye'de tek olduklarını, dünyada ise çok az olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz hep savaşmayı tercih ettik. Allah yolunda gitmeyi tercih ettik. Gerçekten bu hayat yalan ve fani bir dünya. Mesela ağladığımızda veya üzüldüğümüzde mutlu olabilmek için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz o an. Yani ağlamak yerine bu fani dünyada ne yaparsak mutlu oluruz. Kimsenin sözüne, sizi kıracak sözlerine sakın üzülmeyin. Kalbiniz sizin için değerlidir ve Allah katında özelsiniz."