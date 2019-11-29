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Siyanür halka satılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 05:20 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliğine göre, siyanürlü bileşiklerin halka, piyasa ve internet ortamında satışı yasaklanırken siyanürün endüstriyel ya da profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliğine göre, siyanürlü bileşiklerin halka, piyasa ve internet ortamında satışı yasaklanırken siyanürün endüstriyel ya da profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliklere göre, siyanürün halka, piyasa ve internet ortamında satışı yasaklanırken satılması siyanürün endüstriyel ya da profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak.
Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, siyanür içeren bileşenlerin Endüstriyel ve Profesyonel olarak kullanım yöntemleri eklendi. Endüstriyel kullanım; madde veya karışımın sanayide kullanılmasını içerirken, profesyonel kullanım ise madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını kapsıyor.
Öte yandan yönetmelikte yer alan ‘Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar’ başlığı altında “Siyanürlü bileşikler; hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, tanımlar dışında kalan hidrojen siyanür tuzları, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva siyanür oksit; civa (II) oksisiyanür, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanür, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak” ibaresi yer aldı. Ayrıca maddenin devamına, “Tedarikçi, bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, ‘Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir’ ifadesinin yer almasını sağlayacak” koşulu da eklendi.
Beyanname şartı geldi
Yönetmeliğin devamında ise siyanürlü bileşikleri temin edecek olan kişilerin, "Son Kullanıcı Beyannamesi"ni söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçısına vermekle yükümlü olacağı belirtildi. Ayrıca yönetmeliğe göre, siyanürlü bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığa iletecek.

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