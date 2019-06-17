Mersin’de internetten aldığı siyanürü içerek intihar eden 22 yaşındaki üniversite 3. sınıf öğrencisi Recep Can Sayır’ın ailesi, siyanürün internetten satışının yasaklanmasını istedi. Anne Senem Uçar Sayır, "Benim oğlum gitti, başkaları gitmesin" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler 3. sınıf öğrencisi Recep Can Sayır (22), 7 Haziran Cuma günü babasından aldığı arabayla Mezitli ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi’ne gitti. Bir gün önce ailesiyle piknik yaptığı yere arabayı park eden üniversiteli genç, internetten satın aldığı siyanürü içerek, intihar etti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürülerek, otopsi yapıldı. Yapılan otopside gencin aldığı siyanürle zehirlenerek, hayatını kaybettiği belirlendi.

"198 lira için bir evlat gitti"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Ali İrfan Sayır, geçen hafta evladını kaybettiğini söyledi. Başka anne ve babaların yanmasını istemeyen Sayır, "Çünkü benim geçtiğimiz hafta Cuma sabahından beri yüreğim yanıyor. Hiçbir ana babaya, hatta düşmanıma bile Allah evlat acısı göstermesin. Oğlum siyanürü getirtmeseydi başka şekilde ölebilirdi fakat ben şuan oğlum neden intihar etti, neden ölmek istedi diye bu konuşmayı yapmıyorum. Benim sadece yetkili makamlara duyuracağım şey, bu siyanür neden bu kadar kolay satılıyor. İnsan canı bu kadar kolay mı? Bugün benim arabam yolda kalsa 1 şişe benzini bile zor şartlarda veriyorlar. Eczaneden 1 aspirin 1 antibiyotik alabilmek için doktor reçetesi kesinlikle istenirken, 1 kilo siyanürü elektrikçi İrfan’ın oğlu Recep Can Sayır adına, bütün Mersin’i yok edecek bir siyanürü oğlum getirilebiliyorsa bunun hesabını, bu ürünü satan sormuyor mu? 198 liraya için bir evlat gitti. Bir insan canı bu kadar ucuz olamaz. Benim yüreğim yanıyor" şeklinde konuştu.