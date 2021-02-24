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Siyanür içirdiği anne ve babasına “Son 10 dakikanız” demiş

24.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Siyanür içirdiği anne ve babasına “Son 10 dakikanız” demiş

İzmir’de siyanürlü su içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan’ın ne içtiklerini soran aile üyelerine, “Potasyum siyanür verdim, son 10 dakikanız” şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.İzmir’in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında açılan davada Mahmut Can Kalkan’ın 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.İzmir 11.

İzmir’de siyanürlü su içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan’ın ne içtiklerini soran aile üyelerine, “Potasyum siyanür verdim, son 10 dakikanız” şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında açılan davada Mahmut Can Kalkan’ın 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın gerekçeli kararında, sanık Mahmut Can Kalkan’ın suç tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olduğu, arkadaşlarıyla konuşması sırasında babası ile arasının iyi olmadığını söylediği belirtildi. Kararda sanığın sebebi kesin olarak tespit edilemeyen ancak muhtemelen babasına duyduğu kinden dolayı anne, baba ve kardeşini öldürmeyi planladığı, olay öncesinden başlayarak süt, kola, limonata gibi farklı içeceklerden karışım yaparak aile bireylerini alıştırmak adına içirmeye başladığı kaydedildi.

“Son 10 dakikanız”
Sanığın olay günü siyanürü 4 bardak içerisine su ile karıştırıp koyarak anne, baba ve kardeşine verdiği, bir bardağı da kendi elinde tuttuğu aktarıldı. Anne ve babanın sıvıyı aniden içtikleri, kardeşinin kokudan şüphelenerek içmediği belirtilen kararda itiş kakış sırasında sıvının kardeşinin gözüne geldiği, anne-babanın ne içtiklerini sorması üzerine sanığın, “Potasyum siyanür verdim, son 10 dakikanız” şeklinde yanıtladığı ifade edildi. Kararda, sanığın bu eylemleri ayrıldığı sevgilisine benzeyen kırmızı gözlü bir kadının yaptırdığını iddia ettiği ancak Adli Tıp Kurumundan alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildi.

Siyanür, kimyasal silah sayıldı
Sanığın arkadaşları ile konuşmalarında siyanür alma planları yaptığını söylediği belirtilen mahkeme heyetinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Sanığın kız arkadaşından ayrılması nedeniyle moralinin bozuk olduğu için aile bireylerinin bu durumuna şefkatle yaklaşmalarını fırsat bilip bunu istismar ederek gerçekleştireceği öldürme eyleminin planlarını önceden yapmaya başladığı görülmektedir. Sanığın kimya bölümünde okuması nedeniyle oradan aldığı bilgiler ışığında yaptığını lanse ederek kola, gazoz, limonata gibi karışımlar hazırlayarak aile bireylerine verdiği anlaşılmaktadır. Olayın gelişimi nazara alındığında sanığın eylemini önceden planladığının açık şekilde ortaya çıktığı, kullandığı siyanürün kimyasal silah olduğunun kabulü ile tasarlayarak anne ve babasını kimyasal silahla öldürdüğü, kardeşini ise bu suretle öldürmeye teşebbüs ettiği sonucuna varılmaktadır.”
Kararda, sanığın yargılama aşamasında zaman zaman ağlaması ve pişmanlık göstermesi, olaydan dolayı yaşadığı ağır travmayı davranışlarına yansıtması nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Siyanür içirdiği anne ve babasına “Son 10 dakikanız” demiş

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