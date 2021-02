Siyanür içirdiği anne ve babasına “Son 10 dakikanız” demiş

İzmir’de siyanürlü su içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan’ın ne içtiklerini soran aile üyelerine, “Potasyum siyanür verdim, son 10 dakikanız” şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında açılan davada Mahmut Can Kalkan’ın 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın gerekçeli kararında, sanık Mahmut Can Kalkan’ın suç tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olduğu, arkadaşlarıyla konuşması sırasında babası ile arasının iyi olmadığını söylediği belirtildi. Kararda sanığın sebebi kesin olarak tespit edilemeyen ancak muhtemelen babasına duyduğu kinden dolayı anne, baba ve kardeşini öldürmeyi planladığı, olay öncesinden başlayarak süt, kola, limonata gibi farklı içeceklerden karışım yaparak aile bireylerini alıştırmak adına içirmeye başladığı kaydedildi.