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Siyanür içtiğini söyleyen kişi, alkollü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

ADANA'da sağlık ekiplerini arayarak siyanür içtiğini söyleyen H.B., Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) alarma geçirdi.

ADANA, (DHA)- ADANA'da sağlık ekiplerini arayarak siyanür içtiğini söyleyen H.B., Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) alarma geçirdi. Gelen özel kıyafetli AFAD ekipleri, H.B.'nin alkollü olduğunu tespit etti.
Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak siyanür içtiğini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, H.B.'nin bulunduğu bölgeyi karantina altına aldı. Kimyasal tehlikelere karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi.
​Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisine gelen H.B., evine gönderildi.

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