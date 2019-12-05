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Siyanür ile intihar eden gencin sınıf arkadaşı: “Çok içine kapanık bir çocuktu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:53 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisinin alışveriş sitesi üzerinden aldığı iddia edilen siyanür ile hayatına son vermesinin ardından sınıf arkadaşı Ali Cem Atalar, Mehmet Ali Çetin’i anlattı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisinin alışveriş sitesi üzerinden aldığı iddia edilen siyanür ile hayatına son vermesinin ardından sınıf arkadaşı Ali Cem Atalar, Mehmet Ali Çetin’i anlattı. Arkadaşı Atalar, Çetin’in çok içerisine kapanık bir çocuk olduğunu ifade ederek "Biz okulumuzda laboratuvarda çok ağır maddeler ile çalışmıyoruz, yani siyanür gibi ağır madde, ağır metaller ile çalışmıyoruz. Yani okuldan bulmuş olma ihtimalini yok sayıyoruz” dedi.

Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin’den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin’in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi. Ekipler tarafından gencin evinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahsın siyanürü bir içeceğe karıştırarak içtiği belirlendi. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, Çetin’in yaşamına son verdiği siyanürü ise bir alışveriş sitesi üzerinden aldığı iddia edildi.

Arkadaşı Mehmet Ali Çetin’i anlattı
Hayatını kaybeden Çetin’in sınıf arkadaşı Ali Cem Atalar, “Mehmet Ali Çetin yakın arkadaşımdı, çok içerisine kapanık bir çocuktu. Bize amcası haber verdi böyle bir olayın gerçekleştiğini. Amcası sebebiyle haberimiz oldu. Mehmet çok içine kapanık bir çocuktu, derdi olsa bile bize söyleyeceğini sanmıyorum. Okulda gayet sohbetimizde, muhabbetimizde iyiydik, durgun bir halde değildi. Biz okulumuzda laboratuvarda çok ağır maddeler ile çalışmıyoruz, yani siyanür gibi ağır madde, ağır metaller ile çalışmıyoruz. Yani okuldan bulmuş olma ihtimalini yok sayıyoruz” dedi.

Adli Tıpa gönderildi
Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların sonunda Çetin’in cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

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