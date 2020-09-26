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  4. Siyanürle eşini, çocuklarını ve kendisini öldürmüştü! Borç senedi tefecilere yapılan operasyonda bulundu

Siyanürle eşini, çocuklarını ve kendisini öldürmüştü! Borç senedi tefecilere yapılan operasyonda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada, tefecilere borcu yüzünden geçen yıl siyanür içerek kendisini, eşini ve çocuklarını öldüren S.Ş'ye ait borç senedi de bulundu.

Siyanürle eşini, çocuklarını ve kendisini öldürmüştü! Borç senedi tefecilere yapılan operasyonda bulundu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi takibe aldı.

Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, örgüt elebaşı dahil 11 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BORÇ NEDENİYLE SİYANÜRLE AİLESİNİ ÖLDÜRENİN SENEDİ DE ÖRGÜTTE ÇIKTI

Öte yandan, 11 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşini ve çocuklarını öldüren S.Ş'nin de suç örgütüne borçlu olduğu öğrenildi. S.Ş'nin bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda bulundu.

Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı kaydedildi. (AA)

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