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Siyanürle intihar girişimi iddiası ekipleri harekete geçirdi

25.12.2020 20:44 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir şahsın siyanür kullanarak intihar girişiminde bulunduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Kağıthane’de bir şahsın siyanür kullanarak intihar girişiminde bulunduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi. AFAD ekipleri, özel cihazlar ile şahsın evinde ve kullandığı şişede yaptıkları incelemede siyanür izine rastlamadı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adreste yaşayan Y.A. (25) internet üzerinden sipariş verdiği siyanürü içtiğini belirterek 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı adrese 112 ve AFAD görevlileri geldi. AFAD ekipleri özel cihazlar ile şahsın evinde ve kullandığı şişede ölçümler yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir siyanür izine rastlanmadı. Y.A. ise gerekli tedavi işlemleri için 112 ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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