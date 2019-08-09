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Siyanürlü çifte cinayette "kimyasal silah" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

İzmir'de anne ve babasına içirdiği siyanürlü sıvı nedeniyle ölümlerine, karışımı içirmeye zorladığı kardeşinin yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianameden: - "Sanık, maktuller ile müştekinin şüphelenmemesi için olaydan birkaç gün önceden başlamak üzere ailenin bütününe aynı anda bir defada su içmeyi alışkanlık haline getirmiştir" - "Siyanür tek başına öldürücü nitelikte olduğu için kimyasal silah olarak kabulü gerekir"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini yaralayan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı, siyanürün tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve kimyasal silah olarak kabulünün gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de 14 Mayıs'ta ailesiyle yaşadığı evde öldürücü nitelikteki "siyanür" isimli kimyasal maddeyi suya karıştırıp anne ve babasına içirerek ölümlerine, zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kalkan hakkında "üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık ve siyanürlü karışımı içirmeye çalıştığı kardeşi Emir Can Kalkan'ın ifadesi de yer aldı.

Sanık Mahmut Can Kalkan, ifadesinde şunları belirtti:

"İki yıl önce kimya laboratuvarında kırmızı gözlü, siyah pelerinli, mekanik sesli, cinsiyeti olmayan biriyle tanıştım. Bu şahıs laboratuvarda ya da uyuduğumda yanıma geliyordu. Sürekli deney yapmak istediğini söylüyordu. Benden siyanür bulmamı istedi. Aldığım bir kilo siyanürü eve götürdüm. Babamı kırmızı gözlü şahıs ile konuşurken gördüm. Babam 'Biz kırmızı göz ile anlaştık, hep beraber uyuyacağız, sen hazırla getir ama küçük kardeşe içirme, o korkar.' dedi. Siyanürden 3 bardağa üçer çay kaşığı koyarak karıştırdım. Annem, babam ve kardeşim içti. Küçük kardeşimi korkmasın diye tuvalete götürdüm."

İddianamede, "şüphelinin suç işlediği sırada akıl hastası olup olmadığının tespiti açısından gözlem altına alındığı, hakkında rapor tanzim edildiğinde bilahare gönderileceği anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

- "Son 10 dakikanız, içtiğiniz siyanür"

Olay anında evde bulunan sanığın kardeşi Emir Can Kalkan da ağabeyinin ödevi olduğunu söyleyerek mutfakta 3 ya da 4 bardak suyla karışım hazırladığını anlattı.

Emir Can Kalkan, şunları kaydetti:

"Önce bana ve anneme koklattı. Bizi salona çağırdı. Eline masa saati aldı. Bize 'Ben size '1-2-3 fondip' diyince bardaktakileri hızlı şekilde içeceksiniz.' dedi. Annem ona 'Sen neden içmiyorsun?' diye sordu. 'Ben zaman tutucuyum.' dedi. 3'e kadar saydı. Annem ve babam hızlı bir şekilde bardaktakileri içti. Ben içmedim, tükürdüm. Bana zorla içirmeye çalıştı. O arada bardaktaki sıvı üzerime döküldü. Ailecek iftarlarda yemekten önce '1-2-3 fondip' diyerek su içmeyi adet haline getirmiştik. Bu adeti abim uydurmuştu. Abim akabinde bize dönerek 'Son 10 dakikanız, içtiğiniz siyanür.' dedi."

Soruşturmayı yürüten savcı, sanığın yaklaşık iki ay önce kimyasal silahtan sayılması gereken siyanürü satın alarak müşteki ile maktulleri öldürmeye karar verdiğini, olay günü de toz halindeki siyanürü suyla karıştırarak limonata kıvamına getirdiğini belirtti.

Savcı, iddianamede şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanık, maktuller ile müştekinin şüphelenmemesi için olaydan birkaç gün önceden başlamak üzere ailenin bütününe aynı anda bir defada su içmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Ölenler ile müştekiye kimyasal maddeyi içirdikten sonra onlara yardım etmek yerine 10 dakika içinde öleceklerini söyleyerek apartmanın yangın merdiveninde beklediği hususları nazara alındığında şüphelinin eylemi tasarlayarak işlediğinin kabulü gerekmektedir.

Siyanür tek başına öldürücü nitelikte olduğu için kimyasal silah olarak kabulü gerekir."

- Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise ağabeyinin kendisine içirmek istediği sıvıyı kabul etmemişti.

Bu sırada Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, tedavi altına alınan Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise taburcu edilmişti.

"Şizofreni" tanısı konulan zanlı, "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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ağırlaştırılmış müebbet iddianame Siyanür

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