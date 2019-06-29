Siyanürlü hava bir apartmanı hasta etti

Kahramanmaraş’ta Selçuk apartmanı sakinleri binalarının altında bulunan kuyumcu atölyesinde, siyanür kullanılmasından dolayı soludukları havanın kendilerini hasta ettiğini söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesinde bulunan apartmanı sakinleri, evlerinin altında bulunan kuyumcu atölyesinden siyanür kullanıldığı gerekçesiyle şikayet ediyor. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, kuyumcu atölyesine ait olan bacalardan zehirli gazlar çıkıyor ve bunlar binadaki herkesi hasta ediyor. Evlerinin içerisinde bulunan metal eşyaların bu gazlar yüzünden paslandığını ve binada yaşayan herkesin solunum yönünden çeşitli hastalıklara yakalandığını öne sürerek, yetkililerden yardım istediler.

’’Metal saçları bile çürütüyor’’

Bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden apartman yöneticisi Fikri Yanar, ’’Ben kimyasal işlemleri biraz biliyorum. Burada adamlar siyanür kullanıyor altın işi yapmak için. Bildiğim kadarıyla, kanunda siyanürle altın aramak bile yasaklanmıştı. Burada ise bu insanlar, küçük çocukların bulunduğu ve ailelerin yaşadığı apartman dairelerinin altında, bacalarını da dairelere doğru vermişler ve geceleri sabaha kadar sarı bir renkte siyanür kokusu etrafa yayılıyor. Bu aşağıda bulunan metal saçları çürütüyor. İnsanları nasıl yapacağını siz düşünün. Bizim şikayetimiz sadece kuyumculardan. Bunların bir an evvel gitmesini istiyoruz’’ dedi.