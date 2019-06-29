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Siyanürlü hava bir apartmanı hasta etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Selçuk apartmanı sakinleri binalarının altında bulunan kuyumcu atölyesinde, siyanür kullanılmasından dolayı soludukları havanın kendilerini hasta ettiğini söyledi.Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesinde bulunan apartmanı sakinleri, evlerinin altında bulunan kuyumcu atölyesinden siyanür kullanıldığı gerekçesiyle şikayet ediyor.

Kahramanmaraş’ta Selçuk apartmanı sakinleri binalarının altında bulunan kuyumcu atölyesinde, siyanür kullanılmasından dolayı soludukları havanın kendilerini hasta ettiğini söyledi.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesinde bulunan apartmanı sakinleri, evlerinin altında bulunan kuyumcu atölyesinden siyanür kullanıldığı gerekçesiyle şikayet ediyor. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, kuyumcu atölyesine ait olan bacalardan zehirli gazlar çıkıyor ve bunlar binadaki herkesi hasta ediyor. Evlerinin içerisinde bulunan metal eşyaların bu gazlar yüzünden paslandığını ve binada yaşayan herkesin solunum yönünden çeşitli hastalıklara yakalandığını öne sürerek, yetkililerden yardım istediler.

’’Metal saçları bile çürütüyor’’
Bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden apartman yöneticisi Fikri Yanar, ’’Ben kimyasal işlemleri biraz biliyorum. Burada adamlar siyanür kullanıyor altın işi yapmak için. Bildiğim kadarıyla, kanunda siyanürle altın aramak bile yasaklanmıştı. Burada ise bu insanlar, küçük çocukların bulunduğu ve ailelerin yaşadığı apartman dairelerinin altında, bacalarını da dairelere doğru vermişler ve geceleri sabaha kadar sarı bir renkte siyanür kokusu etrafa yayılıyor. Bu aşağıda bulunan metal saçları çürütüyor. İnsanları nasıl yapacağını siz düşünün. Bizim şikayetimiz sadece kuyumculardan. Bunların bir an evvel gitmesini istiyoruz’’ dedi.

’’Bebeğimi sürekli doktora götürüyorum’’
5 aylık bebeğinin soludukları kirli hava nedeniyle sürekli hasta olduğunu belirten Yasemin Erdemli, ’’Ben artık zarar gören eşyaları bir yana bıraktım. Benim çocuğum sağlık açısından hiç iyi değil. İki haftada bir doktordayız. Şu anda bronşiti zatürree’ye çevirdi. Çocuğum henüz iyileşemedi. Ben bütün yetkili kurumlara, Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum. Bizim sesimizi duysunlar. Biz burada gittiğimiz yerlerden kesinlikle hiç bir sonuç alamadık’’ ifadelerini kullandı.

’’Kapı ve pencereleri açamıyoruz’’
Evinin balkonuyla, kuyumcunun bacaları yan yana olan Neşe Çardaklı şunları kaydetti: ’’Bu kokuyu burada en çok çeken benim. Bütün komşularımızla beraber şikayetçiyiz. Biz burada balkona bile çıkamıyoruz. Çocuklarımızla nefes dahi alamıyoruz. Burada bulunan bu kezzaplar, hali hazırda bulunan tüplerde sürekli kaynatıyorlar. Artık bıktık gerçekten. Balkona çamaşır dahi asamıyorum. Kapılar, camlar sürekli kapalı bizde. İçeride boğuluyoruz ama kapıyı açamıyoruz ve vantilatör çalıştırıyoruz. Çocuğumun bisikletine bakın, balkonda duruyordu daha yeni bisiklet bu. Her tarafı pas tutmuş durumda. Evlerin içinde eşyalarımız da yine aynı şekilde.’’
Bu gazlardan dolayı eşinin hastanede enfeksiyon bölümünde yattığını belirten Şakir Pak, ’’Ben kendimde farenjit hastası oldum. Komşularımızın çocukları rahatsız. Apartmanı genel olarak incelediğiniz de mutlaka herkeste bir hastalığa rastlayacaksınız. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz’’ diye konuştu.

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