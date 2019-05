Siyanürlü katliamı, 'kırmızı gözlü süper kahraman'ın istemesiyle yapmış

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan'ın (21), emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalkan'ın, üniversitenin laboratuvarında sadece kendisinin görebildiği, çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve uzun siyah pelerin takan bir süper kahramanla tanıştığını ve bu olayı da onun istemesi üzerine gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 Sokak'ta, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'a (46) ikram edip içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi konulan Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer iki kardeş ise yakınları tarafından, anne ve babalarının cenazelerinin toprağa verildiği Yozgat'a götürüldü.

'KIRMIZI GÖZLÜ SÜPER KAHRAMAN' SÖYLEMİŞ

Siyanürlü şerbet ile Mahmut Can Kalkan'ın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Bir yandan üniversite eğitimine devam ederken bir taraftan da internetten ticaret yaptığını belirten Kalkan'ın, "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dediği öğrenildi.

'ÜÇE KADAR SAYIP, FONDİP YAPMALARINI SÖYLEDİM'

Olay günü eve gittiğinde, babasıyla süper kahramanı aynı masada otururken gördüğünü, ancak süper kahramanın kendisini görünce kaybolduğunu dile getiren Mahmut Can Kalkan'ın, "Bir süre babamla evde ders çalıştım. Daha sonra, süper kahramanın bizim eve gelmesinin, bu olayı hemen yapmam için bir mesaj olduğunu düşündüm, ders çalışmayı bıraktım ve marketten aldığım şerbetin içine koydum. Kardeşim Emir Can ile annem ve babama verdim. Üçe kadar sayıp, fondip yapmalarını istedim. Annem ve babam yaptı ama Emir Can içmek istemedi" dediği belirtildi.

'EBEDİ UYKUYA DALACAKSINIZ'

Emir Can ise ifadesinde, şerbeti içmek istemediğini söyleyince ağabeyinin kendisine zorla içirmeye kalkıştığını ve bu sırada sıvının sol gözüne döküldüğünü söyledi. Ağabeyi Mahmut Can Kalkan'ın elinde bir saatle zaman tuttuğunu belirten Emir Can'ın, "İçtikten sonra '20 dakikanız kaldı, 15 dakika sonra ebedi uykuya dalacaksınız' deyip duruyordu. Ben ambulansı aradım ve evden çıkıp komşulara bağırdım. Babam anneme hemen yoğurt yemeleri gerektiğini söyledi. Sonra yere yığıldılar" dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI