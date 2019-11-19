HABER

Siyanürlü mektubun gizemi çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı.

Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış’ı (56) yakaladı. Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış’ın mektuba ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye de not düştüğü öğrenildi.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadıKızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'

İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Azez'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.