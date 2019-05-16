Siyanürlü sıvı ile zehirlenen anne ve baba toprağa verildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde çocukları Mahmut Can Kalkan tarafından siyanür ile zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet ve Fatma Alkan çifti toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi olan Mahmut Can Kalkan’ın (21), internetten sipariş ettiği siyanürlü sıvıyı içirmesiyle ölen anne ve babasının cenazeleri, Yozgat’ın Yerköy ilçesi Molla Hüsrev Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şefaatli ilçesinin Akçakoyunlu köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Mehmet ve Fatma Alkan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



