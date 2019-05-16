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Siyanürlü sıvıyla ölen çift, Yozgat'ta toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

  İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çocukları kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın (21), siyanür kullanarak yaptığı sıvıyı içirmesi sonucu hayatlarını kaybeden Mehmet Kalkan (46) ve eşi Fatma Kalkan (39), memleketleri Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çocukları kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın (21), siyanür kullanarak yaptığı sıvıyı içirmesi sonucu hayatlarını kaybeden Mehmet Kalkan (46) ve eşi Fatma Kalkan (39), memleketleri Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, Bayraklı Soğukkuyu Mahallesindeki evlerinde, internetten sipariş ettiği potasyum siyanür ile hazırladığı sıvıyı, anne ve babasına, "Değişik bir şerbet yaptım, bir tadın" diyerek içirdi. Fatma ve Mehmet Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan'ın aynı sıvıyı içirmek istediği kardeşi Mehmet Taha (16) ise reddetti. Bu sırada bardağın devrilmesi sonucu sıvı üzerlerine döküldü. Mahmut Can Kalkan ve kardeşleri Mehmet Taha ile Emir Can da (4) sıvıdan etkilendi. 5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mehmet Kalkan ile Fatma Kalkan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.
YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kalkan çiftinin cenazesi, İzmir'den memleketleri Yozgat'ın Yerköy ilçesine getirildi. Çift için, ilçedeki Molla Hüsrev Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu olan Mehmet Taha Kalkan ve Emir Can Kalkan da katıldı. Mehmet Taha Kalkan, diğer yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Mehmet Taha, cenaze namazı öncesi kardeşi Emir Can'ı kucağına alarak anne ve babasının tabutunun başına götürdü. Emir Can, bir süre tabutların başında bekledikten sonra tekrar diğer yakınlarının yanına götürüldü. Cenazeye katılan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Mehmet Taha ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi.
Kalkan çiftinin cenazeleri, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından ilçeye bağlı Akçakoyunlu köyü mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenazeden görüntü
-Cenazeye katılanlar
-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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