HABER

Siyanürün piyasada ve internette satışı yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Türkiye'deki intiharlar sonrasında hükümetin gündeme getirdiği düzenlemeyle siyanürün halka satışı yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre madde sadece endüstriyel veya profesyonel amaçla temin edilebilecek.Türkiye'de son haftalarda arka arkaya yaşanan intihar olaylarının ardından gündeme gelen siyanür yasağı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. İlgili yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak tanımlanan kimyasal maddelerin piyasada, internette veya herhangi bir elektronik ortamda halka satışı yasaklandı.

Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

Siyanürün satışı ve takibi kontrol altına alınacak

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" doldurulacak. Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği garanti altına alınacak.

Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına "endüstriyel" ve "profesyonel" kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım maddenin sanayi üretiminde kullanılmasını; profesyonel kullanım ise eğitim ve sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade edecek.

DW/GY,EC

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
Mobil Atık Merkezi hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacakMobil Atık Merkezi hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacak
Malezya'da "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" gösterisiMalezya'da "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı

Kahraman şoför! İşte o anlar

Dipsiz Göl ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldı! 3 kişi açığa alınmıştı

Dipsiz Göl olayında yeni gelişme

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu! 280 kişinin ismini verdiler

İtirafçı olup 280 kişinin ismini verdiler

Yağmur altında 'Şahane Cuma' kuyruğu; 1.500 liraya indi saatlerce sırada beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Son dakika: Ceren Damar cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ceren Damar cinayetinde istenen ceza belli oldu

Örgütteki son durum teröristlerin günlüklerinde ortaya çıktı

Günlüklerde ortaya çıktı! İşte örgütteki son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.