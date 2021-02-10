Şiyar davası sonrasında UCİM avukatından açıklama

Dava sonrası açıklama

Dava sonrasında adliye önünde konuya ilişkin Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan UCİM Sakarya Hukuk Koordinatörü Asuman Gözüaçık, “Bugün Sakarya’da Şiyar davasına UCİM olarak yer aldık. Şiyar davası vicdan olarak bizi çok üzen ve akıl sağlığımızı zorlayan bir davaydı. Zira çocuğa resmen işkence yapılmış üzerine, çocuğu yakarak ölü bir halde deliller yok edilmeye çalışılmış bir davaydı bu dava. Biz UCİM müdahale talebinde bulunduk her ne kadar müdahale talebimiz reddedilmiş olsa da aile ve müşteki vekili ile iletişim halindeyiz, davayı takip etmeye devam edeceğiz. Duruşma 10 Haziran’a ertelendi. Duruşmada alınan kararlardan bir kaçı şöyleydi; tutukluluk hallerinin devamına karar verildi bütün sanıkların. Biliyorsunuz dosyada 4 tane sanık var; Hami Kıcı, Gülizar Amanet, Yasin ve Emine Kıcı’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sonrasında telefonlarının incelenmesi için savcılığa tekrar yazı yazılacak. Ve ardından Gülizar Amanet’in öz kızlarından birinin daha ifadesi alınacak tanık olarak, onun için de talimat yazılacak. Duruşmada ki gelişmeler böyle, biz UCİM olarak çocuklar vatandır diye yola çıktık. Vatanımızı, çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.



