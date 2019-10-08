Siyaset Bilimci Tosun: “Türkiye için ok yaydan çıkmıştır”

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı olası harekat öncesi attığı tweetle ilgili, “Bu tweet dolayısıyla Suriye’nin geleceğine ilişkin yeniden bir tartışma alevlendi. Şu anki tablo net olarak göstermektedir ki Türkiye için ok yaydan çıkmıştır. Özellikle kendi sınır güvenliği açısından bir güvenli bölge oluşturmaya yönelik atacağı adımlar konusunda net olduğu açıktır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı olası harekat öncesi tweet atı. Trump, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, hem Trump’ın tweeti hem de olası harekat üzerine değerlendirmede bulundu.

“Diplomatik üsluba aykırı”

Trump’ın attığı tweetlerin içeriğinde kullanılan dilin diplomatik açıdan kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Tosun, “Diplomatik üsluba, diplomatik nezakete aykırı bir tweet bütünü ama Trump bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de bu tür tweetler atmıştı. Burada gelinen sürecin arka planına baktığımızda, aslında Türkiye ve ABD ilişkilerinde uzun ince yolun ayrışması durumu ortaya çıkıyor. Bir yol ayrımına giriş söz konusu. Bu olası harekatın gerekçesi; Türkiye’nin, Fırat’ın doğusunda, Suriye sınırında ulusal güvenliği ve kendi sınırına korumasına yönelik bir amaç içermekte. Yani ilk gerekçe güvenlik. Ayrıca Türkiye’de yerleşik olan Suriyelilerin yol açtığı bir takım toplumsal ve ekonomik maliyetler artık sürdürülebilir değil. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki güvenlikli bölgeye 1 milyon Suriyeliyi yerleştirme amacı da var. Bu da çok makul bir amaç. Suriye’deki sürecin sonuna geliniyor. Bundan sonraki süreçte artık eski duruma geri dönme doğrultusunda bir takım adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.