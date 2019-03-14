CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Demokrasiyle birlikte, huzur içerisinde yaşamak için. Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir." dedi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilçe meydanında parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu, ilçenin mevcut belediye başkanı Ali Seydi Millioğulları'nın "yeniden aday olmayacağını" söylediği için yerel seçimlerde yeni bir adayla yarışacaklarını belirterek, "Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde Hekimhan'a en çok kimin faydası, katkısı olur, Hekimhan'ın varsa işsizlik sorununu kim çözer, bu konuda kim mücadele edebilir, dışarıdan sermayeyi kim getirebilir, kim fabrika kurabilir, buna bakmanız lazım." diye konuştu.

İYİ Parti'nin yöneticilerinin de aralarında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Demokrasiyle, birlikte, huzur içerisinde yaşamak için. Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir. Siyaset, görüşü ne olursa olsun, her görüşe, inanca, yaşam tarzına saygı duymak demektir. Eğer bir ilçede, beldede, büyükşehirde bir çocuk yatağa aç giriyorsa hiçbirimizin rahat etmemesi lazım. Ta ki o çocuğun karnı doyuncaya, o evde huzur oluncaya kadar. Bizim arzumuz, hedefimiz bu. Belediye başkanlarımız da bu çerçevede çalışıyorlar."