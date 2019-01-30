Siyaset, bürokrasi ve iş dünyası buluştu, dolarlar havada uçuştu

Diyarbakır’da siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının buluştuğu düğünde, dolarlar havada uçuştu.

Diyarbakır’da Mustafa Baran’ın oğlu Rahmi Baran ve Erdal Altan’ın kızı Nesrin Altan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Bir düğün salonunda düzenlenen düğüne, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Sabahattin Beyribey, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, iş adamları Nihat Baran, Yusuf Bekiroğlu ve Abdullah Uykur, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğüne yoğun katılım gösterilirken, davetliler, ünlü şarkıcı Kemale Amed’in seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılarla coştu. Dolarların havada uçuştuğu düğünde, genç çifte gönderilen çiçekler ise salonu çiçek bahçesine çevirdi.

Genç çiftin nikahı da düğünde kıyılırken, şahitliği AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Sabahattin Beyribey, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, iş adamları Yusuf Bekiroğlu ve Abdullah Uykur yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla, nikahın genç çift için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini ifade ederek, nikah memurundan aldığı evlilik cüzdanını geline verdi.

