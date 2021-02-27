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Siyaset Camiası Erbakan Anmasında Buluştu

27.02.2021 23:15 | Son Güncelleme:
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Siyaset Camiası Erbakan Anmasında Buluştu

Türkiye'de ittifak tartışmasında iktidar cephesinde mi muhalefet cephesinde mi kalacağı merak konusu olan Saadet Partisi'nin, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı anmak için düzenlediği program siyasetçileri buluşturdu

Türkiye'de ittifak tartışmasında iktidar cephesinde mi muhalefet cephesinde mi kalacağı merak konusu olan Saadet Partisi'nin, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı anmak için düzenlediği program siyasetçileri buluşturdu.

Saadet Partisi, 10'ncu ölüm yıldönümünde "Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"na bütün siyasi partilere davet yolladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde, Türkiye'de seçim ittifakı tartışmalarının gündemde olduğu bir zamanda düzenlenen anma programı adeta muhalefeti bir araya getirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ziyaret ettiği ve Cumhur İttifakı'na davet yaptığı mesajını verdiği Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de katıldı.

Asiltürk ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun program sırasında sohbet ettiği gözlendi.

Programda, Karamollaoğlu davetiyle Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yer aldı. İyi Parti'yi temsilen de Nuri Okutan'ın katıldığı programda, davet yapılan MHP'yi temsilen ise katılım olmadı.

Erdoğan'ın yazılı mesaj gönderdiği programda AKP'yi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal temsil etti.

Açıklamasında Erdoğan, Saadet Partisi'nin kurucusu Erbakan'ın çizgisinde ilerledikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri yönünde mesajlar verdi. Erdoğan, "Hocamız, gerek Milli Görüş hareketinin kurucusu, gerekse 54’üncü Hükümet'in Başbakanı olarak Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur. Tek Parti zihniyetinin ülkemizin sosyal, siyasal ve kültürel hayatında açtığı derin yaraların giderilmesinde de Erbakan Hocamızın çok önemli rolü vardır. Hocamız, maruz kaldığı onca hukuksuzluğa rağmen, mücadelesini demokratik zeminde yürüterek, ülkemizde sivil siyasetin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Kuruluşuna liderlik ettiği D-8 girişimi ile hem mevcut küresel sistemdeki çarpıklıkları gözler önüne sermiş hem de İslam’ın adalete, hakkaniyete, barışa ve işbirliğine dayalı dünya tasavvurunu tüm insanlığın gündemine taşımıştır. 18 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda, özellikle savunma sanayii alanında hayata geçirdiğimiz tarihi projelerde, Hocamızın gayretlerinden daima ilham aldık. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih’in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

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