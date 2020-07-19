Siyaset Dünyasından John Lewis Mesajları

Temsilciler Meclisi üyesi ve sivil haklar savunucusu John Lewis’in ölümünün ardından insan hakları aktivistlerinin yanı sıra hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’den siyasetçiler Lewis hakkında mesajlar yayınladı.

Bu isimler arasında Cumhuriyetçi Parti’nin eski başkanlarından George W. Bush ile eski Demokrat Başkan Barack Obama da var.

Bush, ‘‘Selma, Alabama’da eşitlik için yürüyen genç bir adamken kaba kuvvete cesur bir umutla karşılık verdi. Sivil haklar lideri ve kamu çalışanı olarak kariyeri boyunca ülkemizi daha iyi bir birlik haline getirmek için uğraştı’’ dedi.

Obama ise başkanlık görevini devralırken yemin töreni için sahneye çıktığı sırada Lewis’e sarıldığını ve ‘‘Sizin fedakarlıklarınız sayesinde ben bugün buradayım’’ dediğini anlattı.

Cuma günü 80 yaşında hayatını kaybeden Georgialı Demokrat Kongre üyesi Lewis’e bundan birkaç ay önce ileri pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

Lewis, ırk ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle biliniyordu. Suikast sonucu öldürülen ünlü medeni haklar savunucusu Martin Luther King’le birlikte 1963 yılında başkent Washington’da düzenlenen yürüyüşün organizatörleri arasındaydı.