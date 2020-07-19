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Siyaset Dünyasından John Lewis Mesajları

19.07.2020 22:33 | Son Güncelleme

John Lewis’in ölümünün ardından insan hakları savunucuları, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti’den siyasetçiler Lewis hakkında mesajlar yayınladı

Siyaset Dünyasından John Lewis Mesajları

Temsilciler Meclisi üyesi ve sivil haklar savunucusu John Lewis’in ölümünün ardından insan hakları aktivistlerinin yanı sıra hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’den siyasetçiler Lewis hakkında mesajlar yayınladı.

Bu isimler arasında Cumhuriyetçi Parti’nin eski başkanlarından George W. Bush ile eski Demokrat Başkan Barack Obama da var.

Bush, ‘‘Selma, Alabama’da eşitlik için yürüyen genç bir adamken kaba kuvvete cesur bir umutla karşılık verdi. Sivil haklar lideri ve kamu çalışanı olarak kariyeri boyunca ülkemizi daha iyi bir birlik haline getirmek için uğraştı’’ dedi.

Obama ise başkanlık görevini devralırken yemin töreni için sahneye çıktığı sırada Lewis’e sarıldığını ve ‘‘Sizin fedakarlıklarınız sayesinde ben bugün buradayım’’ dediğini anlattı.

Cuma günü 80 yaşında hayatını kaybeden Georgialı Demokrat Kongre üyesi Lewis’e bundan birkaç ay önce ileri pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

Lewis, ırk ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle biliniyordu. Suikast sonucu öldürülen ünlü medeni haklar savunucusu Martin Luther King’le birlikte 1963 yılında başkent Washington’da düzenlenen yürüyüşün organizatörleri arasındaydı.

Bundan iki yıl sonra Alabama eyaletinin Selma kentinden eyaletin başkenti Montgomery’ye siyah Amerikalılar’ın oy verme hakları için yapılan yürüyüşün liderlerinden olmuştu. Barış yanlısı göstericilere polisin sert müdahalesi ve çetelerin saldırması sonucu Lewis’in kafatasında çatlak oluşmuştu.

Bu mücadelesini siyasette kariyer edinerek sürdüren Lewis, Kongre’de 30 yıldan uzun süre Atlanta’yı temsil etti.

Başkan Donald Trump, Lewis’in ölümünün ardından kanunun öngördüğü üzere Kongre’de bayrakların yarıya indirilmesi emrini verdi. Lewis, Trump’ın 2016’da başkan seçilmesinin ardından yemin törenine katılmayı reddetmiş ve Trump için ‘‘ırkçı’’ demişti.

Başkan Trump, Lewis’in ölümünden 14 saat sonra ardından yazdığı Twitter mesajında ‘‘Sivil haklar kahramanı John Lewis’in ölümünü duymak beni üzdü. Melania ile birlikte ona ve ailesine dualarımızı gönderiyoruz’’ dedi.

Cenaze töreni konusunda henüz açıklama yapılmadı, ancak Corona virüsü önlemlerinin cenaze töreninde kısıtlamalara neden olabileceği sanılıyor. Georgia Valisi Brian Kemp, devlet binalarında bayrakların yarıya indirilerek Lewis’in defin gününe kadar böyle kalacağını bildirdi.

Kemp, Lewis için ‘‘Medeni haklar savunucusu, özgürlük savaşçısı, sadık bir kamu çalışanı ve dünyamızı derinlemesine değiştiren çok sevilen bir Georgia’lı’’ dedi.

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