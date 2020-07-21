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Siyaset dünyasından Pınar Gültekin mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin'in ölümüyle birlikte sosyal medyadan çok sayıda tepki yağarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzüntüsünü dile getirdi.

Siyaset dünyasından Pınar Gültekin mesajı

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Vahşi cinayetin detayları kan dondururken, siyaset dünyasından da mesajlar gelmeye devam ediyor.

AKŞENER: BİR KADININ DAHA HAYALLERİNİ ÇALDILAR

Akşener ise mesajında, "Pınar Gültekin'in sahipsiz kalan çığlığıyla bir kez daha yandık. Bir kadının daha hayallerini çaldılar. Bir kadının daha yüreğine evlat acısı düşürdüler. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

İmamoğlu, "Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek. Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak." ifadelerini kullanırken, Yavaş, "Yüreğimiz, güzel kızımız Pınar Gültekin için yandı. 5 gündür kayıp olan ve cansız bedenine ulaşılan evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Zihniyeti, dili ve eylemi şiddetten arındırmak zorundayız. Kadın cinayetlerini sonlandıracak adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğu." dedi.


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