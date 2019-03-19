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"Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:33 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Birileri 'AK Parti, Tayyip Erdoğan kaybetsin, ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapıyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Zamanında 'Edirne'ye Enver geleceğine Bulgar gelsin' diye bir anlayış vardı. Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz. Siyasette düşmanlık yoktur, rekabet vardır" - "Bugün bakıyorsunuz, Avrupa’da Türkiye aleyhine birtakım raporlar düzenleniyor, açıklamalar yapılıyor. Ne var içinde, Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bakıyorsunuz bir başka ses İsrail’den çıkıyor. Bakıyorsunuz bir başka ses Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizi camiyi tarayarak şehit eden o katilin metinlerinden çıkıyor. Aşağı yukarı hepsinde aynı düşmanlık var"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri 'AK Parti, Tayyip Erdoğan kaybetsin, ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapıyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Zamanında 'Edirne'ye Enver geleceğine Bulgar gelsin' diye bir anlayış vardı. Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz. Siyasette düşmanlık yoktur, rekabet vardır." dedi.

Bir dizi etkinlik için Bolu'ya gelen Gül, Geredeliler Platformu tarafından gerçekleştirilen "Geredeliler Buluşması" etkinliğine katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlere giderken Türkiye'yi daha fazla büyütmek için, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Cumhur İttifakı kurulduğunu anımsatarak, "Genel başkanlarımız, 'önce ülkemiz' diyerek bir ittifak için bir araya geldiler. Cumhur İttifakı pazara kadar yapılan bir ittifak değildir, mezara kadar bu ülkenin daha fazla büyümesi için, yükselmesi için gelişmesi için yapılan bir birlikteliktir ve böylece yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın bir ilke ittifakı olduğunu dile getiren Gül, bunun, birilerinin belediye başkanı olması ya da bir yere gelmesi değil, Türkiye'nin daha iyi yerlere ulaşması ittifakı olduğunu vurguladı.

- "Türkiye kazanacaksa ben kaybedeyim"

Bakan Gül, Cumhur İttifakı'nın karşısında Türkiye'ye dair hiçbir projesi ve vizyonu olmayanların bir araya geldiği bir ittifak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye bir çivileri bile nasip olmamış ve hükümetleri, iktidarları döneminde yasakçılık, hakların, özgürlüklerin ve Türkiye’nin geriye gittiği günleri hatırladığımız kişiler bir araya gelmiş, birliktelik oluşturmuşlar. Peki, Türkiye'yi, Bolu’yu daha ileriye taşımak için mi bir proje ortaya koyuyorlar, oy istiyorlar? Hayır. Ne diyorlar? 'Türkiye’de AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz' diyorlar. Bir partinin kaybetmesi üzerine siyaset olur mu? 'Sen bu ülkeye ne vereceksin, Bolu’ya ne vereceksin?' dediğinizde hiçbir projeleri yok. Hiçbir vizyonları yok."

AK Parti olarak kendilerinin her zaman haktan ve hakikatten yana olduklarını vurgulayan Gül, "Bize destek veren, bize oy veren milletimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Çünkü biz sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını Gerede’ye, Bolu’ya, bu millete dayayan bir hareketiz. Öyle olmaya da devam edeceğiz. 'Ne yapacaksınız?', 'AK Parti’ye MHP’ye kaybettireceğim.' Kardeşim, Türkiye kazanacaksa ben kaybedeyim. Türkiye’ye ne kazandıracaksın onu söyle dediğinde, 'Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin' diyorlar. Biz Türkiye’ye kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Birileri 'AK Parti, Tayyip Erdoğan kaybetsin, ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapıyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Zamanında 'Edirne'ye Enver geleceğine Bulgar gelsin' diye bir anlayış vardı. Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz. Siyasette düşmanlık yoktur, rekabet vardır. Ülkemize ne kazandıracağız bunun siyasetini yapacaksın." ifadelerini kullandı.

- "Hepsinde aynı düşmanlık var"

Konuşmasında Çanakkale Zaferi'ne de değinen Gül, "Çanakkale'yi geçeriz sandılar. 'Çanakkale Boğazı'nı sıkarak, bu milletin boğazını sıkarız, geçeriz' dediler ama Seyit Çavuşlarla, iman dolu göğsü ile teknolojiye galebe çalan, yedi düvele kafa tutan işte bu ruh, 'Çanakkale geçilmez' dedi. Bu ruhu anlamayanlar, unutanlar için 15 Temmuz’da tankıyla, topuyla F-16’sı ile gelenlere de bir kez daha 'Çanakkale geçilmez'i hatırlattı, 'Türkiye geçilmez'i hatırlattı." şeklinde konuştu.

Bakan Gül, Türkiye'nin hem Çanakkale hem de 15 Temmuz'daki bu birlik ve beraberliği koruması gerektiğine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bakıyorsunuz, Avrupa’da Türkiye aleyhine birtakım raporlar düzenleniyor, açıklamalar yapılıyor. Ne var içinde, Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bakıyorsunuz bir başka ses İsrail’den çıkıyor. Bakıyorsunuz bir başka ses Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizi camiyi tarayarak şehit eden o katilin metinlerinden çıkıyor. Aşağı yukarı hepsinde aynı düşmanlık var. Bugün bütün bunlar düşman oluyorsa, Cumhur İttifakı'na FETÖ karşı çıkıyorsa, Kandil karşı çıkıyorsa, benim Geredeli kardeşlerim bu ittifaka sahip çıkacaktır."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bolu

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