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Siyaset gündemi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini konuşurken ihracı istenen isimden destek geldi: Yanınızdayım

23.09.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek destekçilerine seslenen Kılıçdaroğlu'na CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan destek geldi.

Siyaset gündemi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini konuşurken ihracı istenen isimden destek geldi: Yanınızdayım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin" sözlerinden sonra bir destek de Özcan'dan geldi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gündem olan açıklamalarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özcan, "Adil yarınlar,huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım. @kilicdarogluk" ifadelerini kullandı.

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İHRACI İSTENMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Özcan, 18 Temmuz’da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz’da da sözlü savunmasını yapmıştı. Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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