Siyaset gündemi Meral Akşener'in açıklamalarıyla değişti! Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan paylaştı: 'Yolumuza devam ediyoruz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamasının ardından siyaset kulisleri bir anda karıştı. 6’lı masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaparak 6 Mart’ta yapılacağı duyurulan toplantıyı hatırlatarak “Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak, özellikle son bir buçuk yıldır he konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık.

Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık.

Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz.

Halkımız müsterih olsun! Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız!

Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. pic.twitter.com/4cKmYgTl74 March 3, 2023



