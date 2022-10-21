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  4. Siyaset gündemini değiştirecek iddia! CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında AK Parti'den gelen teklifi açıkladı... 'Bize katıl şehri sana teslim edelim''

Siyaset gündemini değiştirecek iddia! CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında AK Parti'den gelen teklifi açıkladı... 'Bize katıl şehri sana teslim edelim''

21.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri yaklaştıkça siyasette sular durulmuyor. Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan gündem olacak bir iddia geldi. Katıldığı canlı yayında sorulara yanıt veren Savaş, AK Parti'den kendisine gelen teklifi açıkladı. Lütfü Savaş, "Sen gel, biz seni sayın Cumhurbaşkanımızla hemen görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz dediler" ifadelerini kullandı.

Siyaset gündemini değiştirecek iddia! CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında AK Parti'den gelen teklifi açıkladı... 'Bize katıl şehri sana teslim edelim''

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TV5’de ekranlara gelen 'Ankara Bürosu' programında soruları cevapladı. Gazeteciler tarafından 'Seçimlere gidilirken AK Parti'den görüşme teklif geliyor mu?' sorusuna Lütfü Savaş çok konuşulacak bir yanıt verdi.

'HATAY'IN HER ŞEYİNİ SANA TESLİM EDECEĞİZ'

Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"40 gün önce yine geldi bir tanesi. 'Sen tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP gibi değilsin. Sen milliyetçi muhafazakâr çizgide bir insansın. Sen gel, biz seni sayın Cumhurbaşkanımızla hemen görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz.' dedi."

İLK DÖNEMİ AK PARTİ'DEYDİ

Lütfü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47.3 oyla seçimleri kazandı. Ancak 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine CHP'ye katıldı. 2014 yılında Hatay'ın büyükşehir olmasıyla ilk büyükşehir belediye başkanı sıfatını kazandı. Savaş 2019'daki seçimleri de yüzde 55 oy oranıyla kazandı.

ÇELEBİ'NİN TRANSFERİ KONUŞULMAYA DEVAM EDİYOR

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CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının partiye katılmasıyla ilgili sorularını cevaplayan Çelebi, “Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim. Benim için çok onurlu bir görev.” diye konuşmuştu. Grup toplantısında AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

FAKIBABA DA İYİ PARTİ'YE GEÇİYOR

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AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştüklerini ve partiye kesin olarak katılma isteğini ilettiğini söylemişti. Akşener'le arasındaki bir konuşmasına da değinen Fakıbaba, "Meral Hanım'la görüştüm. Şanlıurfa'nın şekillendirilmesi vizyonunun olduğuna inanıyorum. Problemlerin Şanlıurfa'da ortaya çıkmasının sebebi birlik ve beraberliğin olmamasıydı." ifadelerini kullanmıştı.

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Lütfü Savaş Hatay CHP ak parti

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