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Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, ''İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi. Sayın Yavaş, belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur'' dedi.

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Paçacı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'li Paçacı, 81 ilde ve bütün ilçelerde aday çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini; ancak CHP ile yapılacak iş birliği sonucuna göre bunun değişebileceğini söyledi. Paçacı, ''Bir görüşme trafiği mevcut. Bizim taleplerimiz var, onların kendi talepleri var ve bu talepler çerçevesinde görüşmelerde bir orta nokta bulunmaya çalışılıyor. Önemli olan seçimi kazanacak bir sonuç elde edilmelidir. Arkadaşlarımız bu yönde karşılıklı iyi niyet çerçevesinde görüşmelerini sürdürüyorlar. Ankara ile ilgili olarak kimin adayı olacak ve kimde kalacak o şuan belirsiz. Görüşmeler devam ediyor; ancak anlaşma yapıldıktan sonra aday profili ortaya çıkar" diye konuştu.

'GÖRÜŞMELER BİRKAÇ GÜNE NETLEŞİR'

"CHP ile İYİ Parti arasındaki 'dirsek teması' bozuldu ve Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta görüşme ihtimali kalmadı" söylentilerine de değinen Paçacı, "Arkadaşlarımız Sayın Koray Aydın ile Sayın Oğuz Kaan Salıcı, teknik açıdan görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu görüşmeler de birkaç güne netleşmeye başlar ve daha sonra 2 genel başkan, bu netleşen tablo üzerinde son rötuşları da yaparak bir görüşme imkanı ortaya çıkar'' dedi.

'HDP'NİN OLDUĞU BİRLİKTELİKTE İYİ PARTİ OLMAZ'

İYİ Parti'nin CHP ile sandıkta 'dirsek teması' olması durumunda, HDP'nin bu ittifakta yer almayacağını kaydeden Paçacı, ''HDP'nin girmesi söz konusu değildir. Her şeyden önce İYİ Parti ile HDP bir araya gelemez ve zaten HDP'nin de böyle bir talebinin olduğunu sanmıyorum. HDP'nin içerisinde olduğu bir birliktelikte İYİ Parti olmaz. İYİ Parti bir merkez partisidir. Dolayısıyla hem muhafazakar hem milliyetçi hem de sosyal demokrat kesime hitap eden bir partiyiz. Biz her görüşteki seçmenden oy alabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim tek bir hedef kitlemiz yok. Tüm halkımız bizim hedef kitlemizdir'' diye konuştu.

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'ANKARA HALKI AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜ'

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayının Mehmet Özhaseki olmasını da değerlendiren İYİ Parti'li Paçacı, şunları söyledi:

''Sayın Özhaseki, Kayseri'de birkaç dönem belediye başkanlığı yapmış, belediyecilikte tecrübesi olan biridir; ancak biz bugüne kadar AK Parti'nin belediyelerinde birçok usulsüzlük iddiası olduğunu ve iyi yönetilemediğini biliyoruz. Biz İYİ Parti olarak 'iyi belediyecilik' anlayışını getirerek liyakatli ve bu konuda belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımızda Özhaseki'ye karşı adayımızı çıkaracağız ve umuyorum Ankara halkı bugüne kadar AK Parti belediyeciliğini ne olduğunu gördü ve bundan sonra AK Parti'ye bu imkanı vermeyecektir.''

'MERAL AKŞENER, MANSUR YAVAŞ'IN İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMASINI İSTEDİ'

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Paçacı, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi. Sayın Yavaş, belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur'' dedi.

'HEDEFİMİZ TERS GELMEYECEK ADAYI ORTAYA KOYMAK'

İYİ Parti'nin adayının Mansur Yavaş olması durumunda, CHP'nin buna nasıl yaklaşacağına da değinen Cihan Paçacı, ''Bunlar henüz netleşmedi. Netleşmediği için şu anda herhangi bir şey söyleyemiyorum. Bizim hedefimiz her 2 siyasi parti seçmenine ters gelmeyecek ve oy verebileceği bir adayı ortaya koymak. Aksi halde genel merkezlerde yapılan iş birliğinin de bir anlamı kalmaz. Sandık başında farklı sonuçlar çıkabilir'' diye konuştu.

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İYİ parti İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı Meral Akşener İYİ Parti Ankara adayı Mansur Yavaş

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ne güzel oynuyorsun,en az yandaşları kadar yakınsın.
@turkudostlari yandaşmisin belediyeden mi ihale aliyon yavrum bu korku niye kaybederse hirsizlar rantcilar hanedanlik kaybecek!
@turkudostlari tipik bir trol yazısı ülke elden gidiyor bu işin sağı solu yok bileyimki saadet partisi adayı güçlü onada atarım oyumu gözümü kırpmam tc ibarsini sildirene sildirtene oy olmmaz bizde
Istanbulda ince CHP ankarada Mansur yavaş IYI parti adayi olmali ihaleci kesesini dolduran hirsizlara keşke YUNAN kazansaydı diyen kriptolara ders verilmeli
@mah6bsddn4 Klavye POLİTİKACISI. ANKARA da GÜÇLÜSÜNÜZ. Madem Benim Yorumları BEĞENMİYOR ve Hakaretler Yapıyorsun. Madem İYİ Parti nin OYU % 3 - 4 değil se O zaman. Onu - Bunu - Şunu - Değil de; Meral HANIM Kendisi ANKARA BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Adayı Olsun ve Bu Sorun BİTİVERSİN. Bakalım ÖVÜNDÜĞÜNÜZ OYUNUZ Kaçmış? Tayyip Bey; Belediye Başkanlığından Geldi. Muharrem Bey İstanbul' a Talip + İstiyor. Meral hanım da ANKARA Olsun Hadi - HADİ - HADİ. YÜREK İster. Bu Yorumuma da HAKARET EDECEKSİN. BAŞKA BİRŞEY BİLMİYORSUN. Bir de Anan + Babanın Koyduğu İSİMLE YAZSAN Ne Güzel Olur Saygılarımla
Bunlar gerçekten siyaseti bilmiyor.Mansur yavaş mhp.kökenli.İyi prti seçmeni Chp den aday olsa oy verir.Ama Chp seçmeni İyi partiden aday olursa vermez.Yine Akp SEÇİLİR.Hani bir tabir vardır,körler sağırlar birbirini ağırlar.Haftalardır bunlar boşa görüşüyor.
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