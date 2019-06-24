HABER

Siyaset gündeminin zirvesinde YSK vardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi (MTM) mayıs ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı.

Siyaset gündeminin zirvesinde YSK vardı

İSTANBUL,(DHA) - Medya Takip Merkezi (MTM) mayıs ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre, siyaset gündeminin ana konusu seçimler ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oldu. Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerginliğinin alevlenmesi ise gündemden inmeyen bir diğer başlıktı.

Siyaset gündemi listesinde uzun süredir yerini koruyan seçimler, geçtiğimiz ay 24 bin 129 haber ile en çok konuşulan siyasi başlıklardan biri oldu. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından YSK, İstanbul için iptal kararı vermişti. YSK’nın bu kararı 159 bin 343 haberle medyada yer aldı. Karar sonucu, Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da aldığı mazbatanın hükümsüz hale gelmesi ile ‘mazbata’, 37 bin 330 habere yansıyarak siyaset gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. YSK’nın kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019’da yapılmasına karar verildi. Rapora göre 80 bin 498 habere konu edilen 23 Haziran, siyaset gündeminde de büyük yankı uyandırdı.

Mayıs ayında Türkiye, dış politikaya ve ABD ile yaşanan S-400’lere odaklandı. Konu kapsamında hem Rusya hem de Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, Temmuz ayı itibariyle teslimatın başlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı, Batı basınının gündeminden düşmezken, Türk medyasında 35 bin 560 habere konu olarak mayıs ayının çok konuşulan gündem konuları arasında yer aldı.

Siyaset gündeminin zirvesinde YSK vardı

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüşecekHulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüşecek
TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik ettiTBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüşecek

Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüşecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ekrem İmamoğlu'na tebrik telefonu

İmamoğlu'na sürpriz telefon! Tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Mersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.